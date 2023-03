Primavera Sound 2023: Kendrick Lamar é confirmado como atração

O rapper Kendrick Lamar será um dos artistas a se apresentar no Primavera Sound 2023 em São Paulo.

A informação foi confirmada pelo portal Rap+ após o nome do cantor aparecer entre as atrações do Primavera Sound Espanha e Portugal.

Ainda de acordo com o portal de música, Baby Keem também pode ser outro nome confirmado na versão brasileira do festival. O rapper é primo de Lamar.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o evento deve acontecer em outubro, mas a organização ainda não confirmou os dias. O Primavera Sound ocorre desde 2001, geralmente entre maio e junho, na Europa. No Brasil, a primeira edição foi no ano passado.

Também em 2022, Kendrick lançou "Mr. Morale & The Big Steppers". O álbum fez bastante sucesso e foi aclamado pela crítica. Em 2018, Lamar se tornou o primeiro rapper a ganhar o Prêmio Pulitzer da música, um feito alcançado por sua habilidade de relatar o cotidiano afro-americano.