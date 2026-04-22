Prêmio gshow BBB 26: veja categorias e os memes indicados

O BBB 26 virou prêmio — e também disputa de memes e rivalidades — no Prêmio gshow.

A votação reúne participantes e momentos que marcaram a temporada em sete categorias, com indicados que vão de duplas estratégicas a tretas e bordões que viralizaram.

Quem está concorrendo no Prêmio gshow BBB 26

A premiação não segue o formato tradicional de “melhor participante”, mas sim de situações, rivalidades e dinâmicas do jogo. Veja os principais indicados por categoria:

Caça-Enredo

Todos os participantes concorrem

(categoria aberta para quem mais tentou criar narrativa no jogo)

Meme Diversão Garantida

“AAAHHH, BABU!”

eu simplesmente viciado em falar "ah babu, se toca babu" pra todo mundo ontem pic.twitter.com/GyE9G8zi7P — michael modo inter 🦎🐝 (@michaelfixee) March 15, 2026

Panquequinha

Gabi assistindo ao meme do "panquequinha de banana'". #BBB26 pic.twitter.com/46bd4GVby5 — Central Reality (@centralreality) April 15, 2026

Figurinhas da Milena

Vocês não tem noção de quantas figurinhas eu já fiz da tia Milena pra renovar meu WhatsApp E ainda tem um monte de vídeo guardado pra mais figurinhas kkk#bbb26 pic.twitter.com/6K0aTdBCMP — Bianca (@bibi_twitta) April 19, 2026

Maquiagem borrada da Maxiane

Ana Paula: "Gente, agora tenho que achar maquiagem roxa bonita??????"

Maxiane: "Voce se acha melhor que os outros."

Ana: "POR CAUSA DE SUA SOMBRA ROXA???"

Maxiane: "Voce é desumana."

Ana: "A ultima pessoa que falou isso nao tá mais aqui." pic.twitter.com/2Mx9VpP9Da — FUTRIKEI (@futrikeiof) February 24, 2026

Jordana “gag” na volta do Quarto Secreto

“Você merece o mundo, Samira!”

samira olhando a própria foto e dizendo você merece o mundo samira... samaira... isso é só o começo #BBB26 pic.twitter.com/q2UMZrYUoq — acervo meus documentos 📂 (@meusdocumento) April 3, 2026

Gratidão da Chai

BOM DIA GRATIDÃO a chai é a nova carol grata pic.twitter.com/v4SoWldREx — manu 🥂 (@mvaantonelli) January 25, 2026

Provoke Society

(momentos de provocação e atitudes marcantes)

Apelidos de Ana Paula

Breno abrindo a porta para Jordana ouvir fofoca

Jonas batendo portas e acendendo luz

Jordana derrubando dominós

Milena (pelo conjunto da obra)

Maior Rivalidade

Ana Paula x Cowboy

Milena x Jonas

Ana Paula x Babu

Samira x Jordana

Boneco x Geladeira

Rendeu em Dobro (duplas)

Rendeu em Dobro (duplas)

Ana Paula e Milena

Cowboy e Jonas

Chaiany e Gabi

Maxiane e Marciele

Breno e Marcelo

Momento Edição de Colecionador

Gabi dá o Monstro para Cowboy

Ana Paula e Milena levam a casa para o Tá com Nada

Jonas e Jordana se beijam no sigilo

Jordana ouve fofoca embaixo das cobertas

Fake news da informação privilegiada da Samira

Entregou Tudo

Todos os participantes concorrem

(categoria principal, de protagonismo no jogo)

O Prêmio gshow BBB acontece logo após a final e relembra os momentos mais marcantes da edição, com votação aberta ao público

Como votar no Prêmio gshow BBB 26

Para participar, basta acessar o gshow e entrar na página oficial da premiação.

Em cada categoria, o usuário seleciona uma das opções disponíveis e confirma o voto — o processo pode ser repetido em diferentes categorias.

As votações estão abertas para as seguintes categorias:

Caça-Enredo

Meme Diversão Garantida

Provoke Society

Maior Rivalidade

Rendeu em Dobro

Momento Edição de Colecionador

Entregou Tudo

O resultado será divulgado durante a transmissão ao vivo do evento.

A premiação acontece nesta quarta-feira, 22, às 17h, com exibição no gshow e no Globoplay.