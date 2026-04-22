Prêmio gshow BBB 26: veja categorias e os memes indicados

BBB 26: reality terminou nesta terça-feira; Ana Paula Renault é a grande vencedora. (Montagem/Canva/Exame)
Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h23.
O BBB 26 virou prêmio — e também disputa de memes e rivalidades — no Prêmio gshow.
A votação reúne participantes e momentos que marcaram a temporada em sete categorias, com indicados que vão de duplas estratégicas a tretas e bordões que viralizaram.
A premiação não segue o formato tradicional de “melhor participante”, mas sim de situações, rivalidades e dinâmicas do jogo. Veja os principais indicados por categoria:
Todos os participantes concorrem
(categoria aberta para quem mais tentou criar narrativa no jogo)
eu simplesmente viciado em falar "ah babu, se toca babu" pra todo mundo ontem pic.twitter.com/GyE9G8zi7P
— michael modo inter 🦎🐝 (@michaelfixee) March 15, 2026
Gabi assistindo ao meme do "panquequinha de banana'". #BBB26 pic.twitter.com/46bd4GVby5
— Central Reality (@centralreality) April 15, 2026
Vocês não tem noção de quantas figurinhas eu já fiz da tia Milena pra renovar meu WhatsApp
E ainda tem um monte de vídeo guardado pra mais figurinhas kkk#bbb26 pic.twitter.com/6K0aTdBCMP
— Bianca (@bibi_twitta) April 19, 2026
Ana Paula: "Gente, agora tenho que achar maquiagem roxa bonita??????"
Maxiane: "Voce se acha melhor que os outros."
Ana: "POR CAUSA DE SUA SOMBRA ROXA???"
Maxiane: "Voce é desumana."
Ana: "A ultima pessoa que falou isso nao tá mais aqui." pic.twitter.com/2Mx9VpP9Da
— FUTRIKEI (@futrikeiof) February 24, 2026
✨ TOP 5 SUPER MEMES DO #BBB26 😂💅
Jordana GAG 😂💅 #SuperNoBBB26 pic.twitter.com/joBZCXl834
— SUPER no BBB26 (@supercimed) April 19, 2026
samira olhando a própria foto e dizendo você merece o mundo samira... samaira... isso é só o começo #BBB26 pic.twitter.com/q2UMZrYUoq
— acervo meus documentos 📂 (@meusdocumento) April 3, 2026
BOM DIA GRATIDÃO a chai é a nova carol grata pic.twitter.com/v4SoWldREx
— manu 🥂 (@mvaantonelli) January 25, 2026
(momentos de provocação e atitudes marcantes)
Todos os participantes concorrem
(categoria principal, de protagonismo no jogo)
O Prêmio gshow BBB acontece logo após a final e relembra os momentos mais marcantes da edição, com votação aberta ao público
Para participar, basta acessar o gshow e entrar na página oficial da premiação.
Em cada categoria, o usuário seleciona uma das opções disponíveis e confirma o voto — o processo pode ser repetido em diferentes categorias.
As votações estão abertas para as seguintes categorias:
O resultado será divulgado durante a transmissão ao vivo do evento.
A premiação acontece nesta quarta-feira, 22, às 17h, com exibição no gshow e no Globoplay.