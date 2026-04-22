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Prêmio gshow BBB 26: veja categorias e os memes indicados

Premiação reúne memes, tretas e alianças que marcaram a temporada

BBB 26: reality terminou nesta terça-feira; Ana Paula Renault é a grande vencedora. (Montagem/Canva/Exame)

BBB 26: reality terminou nesta terça-feira; Ana Paula Renault é a grande vencedora. (Montagem/Canva/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h23.

O BBB 26 virou prêmio — e também disputa de memes e rivalidades — no Prêmio gshow.

A votação reúne participantes e momentos que marcaram a temporada em sete categorias, com indicados que vão de duplas estratégicas a tretas e bordões que viralizaram.

Quem está concorrendo no Prêmio gshow BBB 26

A premiação não segue o formato tradicional de “melhor participante”, mas sim de situações, rivalidades e dinâmicas do jogo. Veja os principais indicados por categoria:

Caça-Enredo

Todos os participantes concorrem
(categoria aberta para quem mais tentou criar narrativa no jogo)

Meme Diversão Garantida

  • “AAAHHH, BABU!”

  • Panquequinha

  • Figurinhas da Milena

  • Maquiagem borrada da Maxiane

  • Jordana “gag” na volta do Quarto Secreto

  • “Você merece o mundo, Samira!”

  • Gratidão da Chai

Provoke Society

(momentos de provocação e atitudes marcantes)

  • Apelidos de Ana Paula
  • Breno abrindo a porta para Jordana ouvir fofoca
  • Jonas batendo portas e acendendo luz
  • Jordana derrubando dominós
  • Milena (pelo conjunto da obra)

Maior Rivalidade

  • Ana Paula x Cowboy
  • Milena x Jonas
  • Ana Paula x Babu
  • Samira x Jordana
  • Boneco x Geladeira
  • Rendeu em Dobro (duplas)

Rendeu em Dobro (duplas)

  • Ana Paula e Milena
  • Cowboy e Jonas
  • Chaiany e Gabi
  • Maxiane e Marciele
  • Breno e Marcelo

Momento Edição de Colecionador

  • Gabi dá o Monstro para Cowboy
  • Ana Paula e Milena levam a casa para o Tá com Nada
  • Jonas e Jordana se beijam no sigilo
  • Jordana ouve fofoca embaixo das cobertas
  • Fake news da informação privilegiada da Samira

Entregou Tudo

Todos os participantes concorrem
(categoria principal, de protagonismo no jogo)

O Prêmio gshow BBB acontece logo após a final e relembra os momentos mais marcantes da edição, com votação aberta ao público

Como votar no Prêmio gshow BBB 26

Para participar, basta acessar o gshow e entrar na página oficial da premiação.

Em cada categoria, o usuário seleciona uma das opções disponíveis e confirma o voto — o processo pode ser repetido em diferentes categorias.

As votações estão abertas para as seguintes categorias:

  • Caça-Enredo
  • Meme Diversão Garantida
  • Provoke Society
  • Maior Rivalidade
  • Rendeu em Dobro
  • Momento Edição de Colecionador
  • Entregou Tudo

O resultado será divulgado durante a transmissão ao vivo do evento.

A premiação acontece nesta quarta-feira, 22, às 17h, com exibição no gshow e no Globoplay.

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