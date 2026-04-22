'Prêmio gshow BBB 26': quando vai ser e onde assistir à premiação que relembra a temporada

O Prêmio gshow BBB 26 será realizado nesta quarta-feira, 22 de abril, a partir das 17h, com transmissão ao vivo no gshow e no Globoplay.

A premiação acontece um dia após a final do BBB 26 e vai reunir ex-participantes para relembrar momentos marcantes da temporada, além de premiar destaques em categorias definidas pelo público.

Onde assistir e como funciona o Prêmio gshow BBB 26

O evento será exibido ao vivo nas plataformas digitais da Globo e contará com apresentação de Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. A entrega dos troféus ficará por conta de Ed Gama e Beatriz Reis.

Ao todo, são sete categorias, com votação aberta ao público, incluindo:

Caça-Enredo

Meme Diversão Garantida

Provoke Society

Maior Rivalidade

Rendeu em Dobro

Momento Edição de Colecionador

Entregou Tudo

A proposta é destacar desde conflitos e alianças até memes e momentos que repercutiram fora da casa.

Os melhores e mais memoráveis momentos da final do reality

A Grande Final do BBB 26 desta terça-feira, 22, não foi só a coroação de Ana Paula como campeã — foi uma noite que reuniu emoção, luto, celebração e os memes que marcaram três meses de programa.

Do reencontro de Ana Paula com as irmãs após 100 dias de confinamento ao pódio que ela mesma havia previsto semanas antes, a final entregou ao público os momentos que só uma edição de colecionador é capaz de produzir.

Abaixo, os que ficaram na memória.

Ana Paula reencontra as irmãs após 100 dias

Depois de mais de 100 dias confinada, Ana Paula viu as irmãs no palco do BBB e a primeira pergunta que fez era como elas estavam suportando a perda do pai.

"Mas é muito importante pra gente estar aqui e também sacramenta a nossa dor. Um momento tão difícil traz uma felicidade também muito grande [...] Nós estamos tranquilas! O momento do papai era aquele mesmo e acho que está tudo bem", disse Cida Renault, irmã da campeã.

Na casa, Ana Paula escutava tudo em lágrimas. "Muito fortes elas", disse.

O momento resumiu, em poucos segundos, a humanidade por trás da participante que o Brasil acompanhou jogar.

Crianças na torcida por Tia Milena

As imagens que circularam nas redes sociais e na cidade de Milena, durante o ao vivo, mostraram crianças fantasiadas da participante, com o mesmo visual e segurando garfos — referência a um dos memes mais marcantes da edição.

A cena virou símbolo do carinho que o público construiu pela Pipoca ao longo da temporada. Se ela tinha medo de ser esquecida, viu que não é uma possibilidade.

as crianças vestidas de tchamilena com o garfinho na mão e tudo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Myc7u3w4Fs — sofi (@nyrablack) April 22, 2026

A cidade de Juliano reunida

No interior de Santa Catarina, Juliano Floss aprendeu cedo que ser homem e gostar de dança tinha preço e vinha carregado de julgamentos.

Mas, na noite da final, viu a cidade se reunir para torcer por ele.

Torcida de Juliano Floss em Chapecó. #BBB26 pic.twitter.com/cn1UMwO6vB — QG do POP (@QGdoPOP) April 22, 2026

Ana Paula e a mãe de Juliano combinam guarda compartilhada

Em um dos momentos mais leves da noite, Ana Paula e Mariana, mãe de Juliano Floss, brincaram sobre o futuro do brother fora da casa.

"A gente vai dividir a guarda, Ana Paula. É quinze dias cada uma", disse Mariana.

"Combinado. Eu cuido dele em São Paulo", respondeu a campeã do BBB.

Música da edição

Logo na chegada ao evento, o humorista Rafael Portugal reuniu parte dos ex-participantes para apresentar uma música criada especialmente para a edição deste ano. Foi um momento de descontração entre os brothers.

Ana Paula e Milena: 'a maior dupla da história do BBB'

No discurso para definir a campeã da edição, Tadeu Schmidt consagrou a amizade das sisters com uma frase: Ana Paula e Milena formaram a 'maior dupla da história do BBB' — a Veterana estrategista e a Pipoca sem medo do conflito.

Milena descobre o apelido

Confinada, Milena não sabia que havia se tornado meme, ídolo e referência para crianças do Brasil inteiro. O momento em que ela descobriu o apelido que o público criou para ela — o título de "POTY", Popcorn of the Year — foi um dos mais marcantes da noite.

Os vídeos que provaram: essa foi a edição de colecionador

A maioria dos VTs exibidos ao longo da noite trouxe as brigas, os memes e os momentos que marcaram a temporada. Foi a confirmação visual do que o público já sabia: no BBB 26, não faltou entretenimento.

O pódio que Ana Paula previu no Sincerão

Ana Paula, Milena e Juliano Floss celebraram juntos a final, no pódio da área externa da casa mais vigiada do Brasil. Coincidência ou não: foi exatamente o Top 3 que Ana Paula havia previsto no Sincerão do início de abril.

Alok toca "Hold On" na despedida do programa

Na despedida do reality, Alok escolheu "Hold On", de Bob Sinclar, música que se tornou tema de Ana Paula Renault ao longo do BBB 26.

Como se inscrever no BBB 27?

Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.