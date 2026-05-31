Quem é Jakub Mensik, o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros

João Fonseca terá pela frente mais um jovem talento da nova geração do tênis mundial. O adversário nas quartas de final de Roland Garros será o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos, que garantiu vaga neste domingo, 31, ao derrotar o russo Andrey Rublev em uma batalha de cinco sets.

Atual número 27 do ranking da ATP, Mensik superou Rublev por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/6, 4/6, 2/6 e 6/3, em quase quatro horas de partida. O duelo contra Fonseca está previsto para terça-feira, 2, em horário ainda a ser confirmado.

Com 1,96 metro de altura, o tcheco tem no saque uma de suas principais armas e costuma obter seus melhores resultados em quadras rápidas. Apesar da pouca idade, já soma mais de US$ 6 milhões em premiações na carreira e possui dois títulos no circuito profissional.

O principal deles veio em 2025, quando conquistou o Masters 1000 de Miami — uma das categorias mais importantes do tênis, abaixo apenas dos Grand Slams e do ATP Finals. Na decisão, derrotou Novak Djokovic e levantou o maior troféu de sua trajetória até aqui. Durante aquela campanha, também superou outros adversários que figuravam entre os dez melhores do mundo.

O segundo título foi conquistado em janeiro deste ano, no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.

Mensik chegou a alcançar a 12ª posição do ranking mundial em 2025, a melhor de sua carreira. Desde então, perdeu algumas posições após não conseguir defender todos os pontos conquistados na temporada anterior, mas segue entre os principais nomes da nova geração do circuito.

O histórico contra João Fonseca é favorável ao brasileiro. Os dois já se enfrentaram duas vezes e o carioca saiu vencedor em ambas. O primeiro encontro aconteceu no Next Gen ATP Finals de 2024, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo. Já o segundo ocorreu no ATP de Basileia, na Suíça, mas Mensik acabou desistindo da partida antes de entrar em quadra devido a uma lesão no pé.

Assim como Fonseca, o tcheco disputa apenas os primeiros capítulos de sua trajetória nos grandes torneios. Esta é sua segunda participação em Roland Garros. Em 2025, ele havia sido eliminado na segunda rodada.