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Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

Tradição cristã restringe carnes na Sexta-feira Santa e libera consumo no domingo

Carne: entenda por que não se pode comer nesta sexta-feira (iStock/Getty Images)

Carne: entenda por que não se pode comer nesta sexta-feira (iStock/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 09h38.

Durante a Páscoa, a alimentação segue tradições religiosas que influenciam o consumo de carne, especialmente entre cristãos.

A principal restrição ocorre na Sexta-feira Santa, quando muitos fiéis evitam a ingestão de carne vermelha como forma de respeito e reflexão. A prática está associada ao simbolismo da data, marcada pela lembrança da crucificação de Jesus Cristo.

Como alternativa, o peixe se torna o alimento mais consumido no período, por não ser classificado como carne dentro dessa tradição.

Restrição vai além da carne vermelha

A recomendação tradicional não se limita apenas à carne bovina. Também inclui carnes de animais de sangue quente, como frango, porco e outras aves.

Por esse motivo, mesmo sendo considerada carne branca, o consumo de frango costuma ser evitado na Sexta-feira Santa.

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O objetivo da prática é manter um padrão de abstinência alimentar associado à simplicidade e ao recolhimento.

Domingo marca liberação

O Domingo de Páscoa representa o fim do período de restrição. A data é associada à celebração e não há proibição religiosa quanto ao consumo de carnes.

Nesse dia, é comum a presença de pratos variados, incluindo carne vermelha, frango, cordeiro e também receitas com peixe.

Em muitas famílias, o almoço de Páscoa reúne diferentes tradições culinárias, combinando elementos religiosos e culturais.

Tradição e adaptação

Apesar da origem religiosa, a prática varia conforme o costume de cada família. No Brasil, a substituição por peixe permanece como o padrão mais difundido.

Ao mesmo tempo, há adaptações contemporâneas, com cardápios que incluem desde receitas tradicionais até opções como churrasco no domingo.

A observância das restrições, portanto, depende da escolha individual e do grau de vínculo com a tradição cristã.

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