Queda de árvore no Parque Ibirapuera deixa três feridos

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 21h04.
A queda de uma árvore no Parque Ibirapuera, em São Paulo, deixou três feridos, informou o Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu por volta das 16h50, próximo ao portão 3, entrada voltada para a avenida Pedro Álvares Cabral.
Uma mulher sofreu traumatismo craniano encefálico e foi encaminhada ao Hospital São Paulo, onde permanece sob cuidados. As outras duas pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo informações do corpo de bombeiros, as demais vítimas foram atendidas dentro do parque por conta do nervosismo após a queda da árvore.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou dentro do parque para auxiliar no resgate da mulher. Uma viatura dos bombeiros da Unidade de Suporte Avançado também esteve no local.
Procurada pela Agência SBT, a Urbia, concessionária que administra o parque, lamentou o ocorrido e afirmou ter prestado atendimento imediato às pessoas feridas. A concessionária acrescentou estar "dedicada a oferecer a assistência necessária" aos envolvidos e que as causas da queda serão avaliadas.
A Agência SBT também entrou em contato com a Defesa Civil para saber se a queda da árvore tem relação com o vento. O órgão afirmou que a maior rajada de vento registrada na capital foi de 47 km/h, na estação meteorológica de Interlagos, zona sul, e que, por ora, não é possível estabelecer uma relação entre o incidente e as condições climáticas.