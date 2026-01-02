Queda de árvore no Parque Ibirapuera deixa três feridos

A Agência SBT também entrou em contato com a Defesa Civil para saber se a queda da árvore tem relação com o vento. O órgão afirmou que a maior rajada de vento registrada na capital foi de 47 km/h, na estação meteorológica de Interlagos, zona sul, e que, por ora, não é possível estabelecer uma relação entre o incidente e as condições climáticas.