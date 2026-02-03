Como a crise no Japão pode tirar dinheiro 'gringo' da bolsa brasileira

O mercado financeiro japonês era visto, durante muito tempo, como o porto seguro da economia global. (Luana Cataldi)
3 de fevereiro de 2026
O mercado financeiro japonês era visto, durante muito tempo, como o porto seguro da economia global. Isso porque, enquanto o mundo enfrentava crises e turbulências, Japão permanecia de lado, oferecendo juros baixos e funcionando como uma fonte de financiamento barato para investidores de todos os lugares que buscavam um bom carry trade - financiamento a juros baixos para aplicar em países de juros altos.
Esses dias parecem ter ficado para trás. Os juros dos títulos do governo japonês (JGBs) atingiriam o maior patamar da história nos últimos dias, criando um risco de US$ 7 trilhões para os mercados globais, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. Apesar de ser uma turbulência a quilômetros de distância, há potencial de mexer no bolso dos brasileiros.
A inflação japonesa tem superado a meta de 2% do Banco do Japão (BoJ) há quatro anos seguidos. Para piorar, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, assumiu o cargo prometendo planos de estímulo fiscal agressivos e cortes de impostos sobre o consumo, sem deixar muito claro como vai pagar essa conta.
O sócio e economista-chefe da Kinea Investimentos, André Diniz, diz que a incerteza fiscal recai sobre um Japão que já carrega uma dívida em altos patamares, a 230% do seu Produto Interno Bruto (PIB). O resultado é volátil: após um abalo de queda, os rendimentos dos títulos públicos dispararam 0,25 ponto percentual em uma sessão.
"O que tem acontecido nos últimos três anos é que o BoJ tem comprado menos dessa dívida japonesa. Ele tem feito um aperto quantitativo. Então, ele inverteu esse movimento. Na prática, 'sobra' mais dívida para o mercado privado absorver", detalha o economista-chefe da Kinea.
Quando o investidor perder a confiança na capacidade fiscal do país, ele passa a exigir juros mais altos para emprestar dinheiro. Algo que pode acontecer no Japão, com os juros de longo prazo superando os 4%. No entanto, por que o Brasil deveria se importar com isso? A resposta está na conexão global dos juros em diferentes regiões do globo.
O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, observa que, como os títulos japoneses sempre funcionaram como um "piso" para as taxas globais, se esse piso sobe, todo o resto sobe junto. Soma-se a isso o receio de que investidores japoneses passem a realocar parte de suas carteiras, pressionando os juros.
Os japoneses possuem cerca de US$ 5 trilhões investidos no exterior. Se os juros de títulos dentro do país ficarem atraentes, esse dinheiro volta para casa. Grandes bancos como o Sumitomo Mitsui já sinalizaram à Bloomberg que pretendem reconstruir seus portfólios priorizando títulos domésticos japoneses em vez de estrangeiros.
"A maior competição por retornos com menor risco tende a levar alguns investidores a reduzir exposições em mercados emergentes, favorecendo uma postura mais defensiva e reduzindo, na margem, o impulso para ativos de maior risco, como a renda variável. Em nossa visão, trata-se de um risco no curto prazo", segundo Sung.
“Se a normalização da política monetária japonesa ocorrer de forma relativamente ordenada, o mercado tende a absorver o novo equilíbrio ao longo do tempo por meio de ajustes graduais. Caso esse processo seja mal conduzido, podem surgir episódios de volatilidade mais intensa”, diz Sung. No médio prazo, a tendência é de acomodação.
Para o Brasil, o impacto mais imediato é sentido no câmbio e nas operações de carry trade – isto é, pegar dinheiro mais barato em um país e investir em outro. Sung vê o Brasil como um destino tradicional de investidores que financiam ienes para aplicar onde os juros são altos, mas, se o custo do iene se valoriza, essa estratégia perde o sentido.
O investidor venderia, assim, os seus ativos no Brasil – com patamares de juros altos – e levaria o dinheiro embora, o que poderia gerar uma desvalorização do Real frente ao dólar. Caso os japoneses parem de financiar as dívidas americana ou europeia para investir em seu próprio país, o custo do dinheiro sobe no mundo todo.
O head da mesa de câmbio e internacional da Mirae Asset Brasil, Jonathan Joo Lee, diz, porém, que a turbulência nos juros japoneses não deve afetar de forma concreta o Brasil. Indiretamente, os reflexos viriam justamente da aversão de risco global, pois, em momentos de estresse, de fato, os investidores correm para ativos seguros.
Diniz concorda que não parece um grande risco esse movimento do Japão chegar ao Brasil pelos canais tradicionais de aversão. "Acho que o que eu ficaria mais preocupado é se a gente começar a ter uma turbulência no mercado de treasuries dos Estados Unidos, e aí sim isso poderia espirrar para países emergentes", complementa.
O head da Mirae explica, ainda, que, quando a aversão ao risco aumenta, a diferença entre as taxas de juros de curto e longo prazo se amplia. As pontas mais longas da curva são as mais suscetíveis à volatilidade, e os investidores exigem um prêmio de risco maior na ponta longa em tempos de incerteza global.
Ele é categórico ao afirmar que o mercado brasileiro pode sofrer oscilações mesmo que nada mude no Brasil em termos de política ou indicadores fiscais. Isso porque, se os juros americanos subirem influenciados pelo Japão, o Brasil precisaria aumentar o seu próprio prêmio de risco para não perder a atratividade.
Lee diferencia a conduta necessária para grandes instituições e para investidores individuais. As gestoras devem tomar decisões rápidas e estratégicas, pois não podem manter uma postura de “comprar e segurar” em cenários de alta volatilidade. Ele menciona a troca de papéis prefixados (como NTN-Fs longas) por ativos pós-fixados (LFTs).
No caso da pessoa física, não é necessária uma mudança drástica na estratégia, mas Lee recomenda diminuir o prazo de vencimento dos papéis. Em vez de vender tudo e mudar para pós-fixados, o investidor pode simplesmente trocar um título com vencimento em 2035 por um de 2027 ou 2029 para reduzir a exposição à volatilidade.
Ressalta-se que nenhum comentário ou avaliação feito por especialistas está enquadrado como indicação de investimento, sendo necessário que o investidor tome decisões de acordo com o seu perfil ou busque orientação profissional.