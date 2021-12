Por que este McDonald's tem bicicletas ergométricas?

Comer no McDonald's está longe de ser uma experiência descrita como "saudável". Em contraste a essa visão, a rede de fast-food instalou, em algumas unidades na China, algumas bicicletas ergométricas -- que foram interpretadas como um sinal de que é possível queimar calorias enquanto se come um Big Mac. Porém, não é necessariamente esse o propósito de colocar os equipamentos à disposição no restaurante.

As bicicletas, que foram instaladas em pelo menos dois restaurantes -- um em Guandgdong e outro em Xangai -- fazem parte de um projeto para inspirar comportamentos mais ecológicos nos clientes enquanto eles comem suas refeições no McDonald's, afirmou a rede ao The Independent.

Na prática, a bicicleta gera eletricidade para alimentar dispositivos conectados à tomada, como smartphones, e faz parte do projeto Upcycle for Good, da rede de fast-food na China. De olho em sustentabilidade, os equipamentos foram construídos com plástico reciclado. Ainda não há informações sobre a adoção das bicicletas em outros restaurantes ou mesmo em outras partes do mundo.

Por enquanto, os equipamentos dividiram opiniões nas redes sociais. Entre os comentários, está a comparação com a série Black Mirror e a menção à atividade como uma forma de "queimar as calorias" dos lanches vendidos pela rede.