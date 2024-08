Polícia prende médicos e traficantes envolvidos com a morte de Matthew Perry

O assistente pessoal de Matthew Perry, dois médicos e vários outros foram indiciados e acusados ​​de fornecer a cetamina que causou a morte do ator de "Friends", em outubro. A informação foi confirmada por autoridades locais ao jornal "New York Times", nesta quinta-feira, 15.

Em documentos arquivados no tribunal federal da Califórnia, os promotores disseram que o assistente do Matthew Perry e um parente tiveram contato com dois médicos e um traficante de drogas para obter cetamina para o ator, que há muito lutava contra o abuso de substâncias e o vício, nas semanas que antecederam sua morte.

O ator, que ganhou o estrelato de sitcom como Chandler Bing na série "Friends", foi encontrado flutuando de bruços em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles em 28 de outubro. A Polícia de de Los Angeles disse em um relatório de autópsia divulgado em dezembro que Matthew Perry morreu de "efeitos agudos da cetamina".