Maioria dos americanos afirma que Trump está se tornando errático com a idade, mostra pesquisa

Seis em cada dez americanos dizem que o presidente Donald Trump “se tornou errático com a idade”, mostrou a pesquisa Reuters/Ipsos concluída nesta segunda-feira, véspera do discurso anual sobre o Estado da União ao Congresso.

O levantamento foi realizado ao longo de seis dias e ouviu milhares de eleitores nos Estados Unidos. No total, 61% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que Trump se tornou errático ao envelhecer. Entre os democratas, o índice alcança 89%. No grupo dos independentes, 64% concordam com essa percepção. Já entre os republicanos, 30% seguem essa avaliação.

Apesar da pesquisa, os níveis de aprovação do presidente mantêm relativa estabilidade. Cerca de 40% aprovam o desempenho de Trump no cargo, dois pontos percentuais acima do registrado no início do mês, segundo a Reuters. Ele iniciou o mandato com 47% de aprovação e, desde abril, oscila dentro de uma faixa de um a dois pontos percentuais desse patamar atual.

Debate sobre idade no poder

A pesquisa também indica que a idade da classe política é uma preocupação muito ampla entre os americanos. Para 79% dos entrevistados, “os políticos eleitos em Washington são muito velhos para representar a maioria dos cidadãos”. A média etária no Senado é de 64 anos. Na Câmara dos Representantes, é de 58 anos.

Entre democratas, 58% afirmaram que o líder do partido no Senado, Chuck Schumer, de 75 anos, está velho demais para exercer funções no governo. O dado reforça que o debate ultrapassa divisões partidárias.

Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, aos 78 anos, tornando-se o presidente mais velho a tomar posse na história dos Estados Unidos. Desde então, adotou medidas como a imposição de tarifas amplas sobre importações de dezenas de países e o envio de agentes federais para operações contra imigração ilegal.

Em discursos recentes, utilizou declarações contundentes. Na semana anterior à divulgação da pesquisa, disse estar "absolutamente envergonhado" com a decisão da Suprema Corte que considerou ilegais diversas tarifas impostas por sua administração. O presidente argumentou que poderia restabelecê-las com base em outra autoridade legal. Em novembro, classificou como traidores parlamentares democratas que orientaram militares a não cumprir ordens consideradas ilegais.

A idade já havia sido um fator relevante na eleição presidencial de 2024, vencida por Trump após questionamentos sobre a condição de Joe Biden, que deixou o cargo aos 82 anos. Trump completará 80 anos em junho.

A percepção sobre a capacidade mental do presidente também mudou ao longo do tempo. Em fevereiro, 45% disseram considerá-lo “mentalmente lúcido e capaz de lidar com desafios”, ante 54% em setembro de 2023. Entre republicanos, 81% mantêm essa avaliação, número próximo ao de 2023. Entre democratas, o índice caiu de 29% para 19%. No grupo de independentes, recuou de 53% para 36%.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online com 4.638 adultos nos Estados Unidos e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais.