Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Maioria dos americanos afirma que Trump está se tornando errático com a idade, mostra pesquisa

Levantamento da Reuters/Ipsos aponta que 61% dos americanos questionam a adequação do republicano na liderança da Casa Branca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15h59.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

Seis em cada dez americanos dizem que o presidente Donald Trump “se tornou errático com a idade”, mostrou a pesquisa Reuters/Ipsos concluída nesta segunda-feira, véspera do discurso anual sobre o Estado da União ao Congresso.

O levantamento foi realizado ao longo de seis dias e ouviu milhares de eleitores nos Estados Unidos. No total, 61% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que Trump se tornou errático ao envelhecer. Entre os democratas, o índice alcança 89%. No grupo dos independentes, 64% concordam com essa percepção. Já entre os republicanos, 30% seguem essa avaliação.

Apesar da pesquisa, os níveis de aprovação do presidente mantêm relativa estabilidade. Cerca de 40% aprovam o desempenho de Trump no cargo, dois pontos percentuais acima do registrado no início do mês, segundo a Reuters. Ele iniciou o mandato com 47% de aprovação e, desde abril, oscila dentro de uma faixa de um a dois pontos percentuais desse patamar atual.

Debate sobre idade no poder

A pesquisa também indica que a idade da classe política é uma preocupação muito ampla entre os americanos. Para 79% dos entrevistados, “os políticos eleitos em Washington são muito velhos para representar a maioria dos cidadãos”. A média etária no Senado é de 64 anos. Na Câmara dos Representantes, é de 58 anos.

Entre democratas, 58% afirmaram que o líder do partido no Senado, Chuck Schumer, de 75 anos, está velho demais para exercer funções no governo. O dado reforça que o debate ultrapassa divisões partidárias.

Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, aos 78 anos, tornando-se o presidente mais velho a tomar posse na história dos Estados Unidos. Desde então, adotou medidas como a imposição de tarifas amplas sobre importações de dezenas de países e o envio de agentes federais para operações contra imigração ilegal.

Em discursos recentes, utilizou declarações contundentes. Na semana anterior à divulgação da pesquisa, disse estar "absolutamente envergonhado" com a decisão da Suprema Corte que considerou ilegais diversas tarifas impostas por sua administração. O presidente argumentou que poderia restabelecê-las com base em outra autoridade legal. Em novembro, classificou como traidores parlamentares democratas que orientaram militares a não cumprir ordens consideradas ilegais.

A idade já havia sido um fator relevante na eleição presidencial de 2024, vencida por Trump após questionamentos sobre a condição de Joe Biden, que deixou o cargo aos 82 anos. Trump completará 80 anos em junho.

A percepção sobre a capacidade mental do presidente também mudou ao longo do tempo. Em fevereiro, 45% disseram considerá-lo “mentalmente lúcido e capaz de lidar com desafios”, ante 54% em setembro de 2023. Entre republicanos, 81% mantêm essa avaliação, número próximo ao de 2023. Entre democratas, o índice caiu de 29% para 19%. No grupo de independentes, recuou de 53% para 36%.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online com 4.638 adultos nos Estados Unidos e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

China impõe sanções a 20 empresas japonesas por risco militar

China inicia reuniões anuais que vão definir metas econômicas até 2030

Banco chinês financiou RMB 640 bilhões em projetos da Iniciativa Cinturão e Rota em 2025

Guerra da Ucrânia coloca africanos e colombianos em combate

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa sobe mais de 1% e renova recorde; dólar cai para R$ 5,14

Tecnologia

Startup de Stanford cria pulseira que monitora hormônios em tempo real

Inteligência Artificial

Startup que ajuda marcas a aparecerem no ChatGPT capta US$ 96 milhões e vira unicórnio

Brasil

Lula diz que visita a Trump poderá ocorrer em 16 de março