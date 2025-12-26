Perry Bamonte, guitarrista e tecladista da banda The Cure, morre aos 65 anos

Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos. Segundo comunicado divulgado pela banda nesta sexta-feira, 26, o músico faleceu "após uma doença recente em casa, durante o Natal".

"Quieto, intenso, intuitivo, confiável e imensamente criativo, 'Teddy' era uma parte vital e de coração quente da história do The Cure", diz o comunicado da banda.

Bamonte integrou o grupo britânico pela primeira vez entre 1984 e 1989, atuando nos bastidores, mas foi oficializado como membro da formação principal em 1990. Durante esse período, participou de gravações dos álbuns Wish e Wild Mood Swings, além de turnês com mais de 400 apresentações.

O retorno ao The Cure aconteceu em 2022, quando passou a fazer parte da nova formação para a turnê mundial, contribuindo com mais 90 shows ao vivo.

Conheça a trajetória de Bamonte

Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos. De acordo com comunicado publicado pela banda nesta sexta-feira, 26, ele faleceu "após uma doença recente em casa, durante o Natal".

Bamonte integrou oficialmente o grupo britânico em 1990, mas sua relação com o The Cure começou anos antes, como parte da equipe técnica. Natural de Londres, nasceu em 3 de setembro de 1960, em uma família de origem anglo-italiana. Seu irmão, Daryl Bamonte, atuava como tour manager tanto do The Cure quanto do Depeche Mode, o que facilitou o ingresso de Perry no círculo da banda.

Em 1984, Bamonte passou a integrar a road crew do The Cure, tornando-se técnico de guitarra e assistente pessoal do vocalista Robert Smith. Durante esse período, além de tocar guitarra, aprendeu piano e teclado com Janet, irmã de Smith, o que ampliou sua função dentro do grupo.

Em 1990, com a saída do tecladista Roger O’Donnell, Bamonte foi promovido a membro oficial da banda, assumindo múltiplas funções nos teclados, guitarra, baixo de seis cordas e percussão. Seu primeiro álbum de estúdio com o The Cure foi Wish (1992), seguido por Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) e The Cure (2004), além de registros ao vivo como Paris e Show.

Também participou da composição de faixas como “Trust”, “This Is a Lie” e “Anniversary”. Em 2005, foi desligado da formação, junto com O’Donnell, quando Smith decidiu transformar o grupo em um trio. Ambos, no entanto, mantiveram relações pessoais com o vocalista.

Após deixar a banda, Bamonte afastou-se do cenário musical e passou a se dedicar à pesca e à produção artística. Contribuiu com textos e ilustrações para a revista Fly Culture e integrou o supergrupo Love Amongst Ruin, como baixista, participando do álbum Lose Your Way (2015).

Em 2019, participou da cerimônia de indução do The Cure ao Rock and Roll Hall of Fame, ao lado de ex-integrantes e da formação atual. Três anos depois, voltou ao grupo para a turnê "Shows of a Lost World", tocando em cerca de 90 apresentações até seu último show, realizado em novembro de 2024.

*Em atualização.