José "Pepe" Mujica, ex-presidente do Uruguai que morreu nesta terça-feira aos 89 anos, tornou-se uma figura emblemática da política latino-americana não apenas por suas ações governamentais, mas também pela filosofia de vida que defende.

Ao longo dos anos, diversos livros foram publicados, tratando de sua trajetória e de suas ideias, que transcendem a política e se inserem em um debate mais amplo sobre justiça social, ética e a luta por um mundo mais igualitário.

Entre os títulos mais emblemáticos sobre Mujica, destaca-se Pepe Mujica - Simplesmente humano (2015), de Allan Percy e Leonardo Díaz. Os autores comentam algumas das declarações mais inspiradoras do uruguaio como: "Ter riqueza, bem-estar e consumir bens materiais não é o mesmo que ter felicidade".

Ovelha negra

Outra obra foi Uma ovelha negra no poder: Confissões e intimidades de Pepe Mujica (2024), de Andrés Danza e Ernesto Tulbovitz. O livro é resultado de uma reportagem construída ao longo de décadas e estabelece Pepe Mujica como fenômeno internacional e ícone latino-americano.

Outro livro é o Palavras para depois: conversas com Pepe Mujica (2024), do jornalista argentino Fabián Restivo.

A obra reúne uma série de diálogos entre o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica e Restivo, resultado de dez dias em que estiveram juntos conversando sobre muitos temas, como a vida, a militância, a política, o amor, a juventude e a relação com a natureza. Sem respostas prontas ou definitivas, Mujica compartilhou sua perspectiva de que o ser humano está em constante aprendizado ― e que esse processo é parte fundamental da busca por novas formas de organização social e política, mas também de ser e estar no mundo.

Viagem com Chomsky

E por fim temos Chomsky & Mujica: Sobrevivendo ao século XX (2024), de Saúl Alvídrez.

Os dois conversam sobre questões transcendentais que afetam a humanidade e debatem alternativas para o futuro. De um lado, Mujica, ex-presidente do Uruguai e ex-guerrilheiro que alcançou enorme popularidade internacional pregando a austeridade. Do outro lado, Noam Chomsky, o intelectual e ativista que mudou a linguística e se dedica a temas humanísticos e filosóficos do nosso tempo. O documentarista mexicano Saúl Alvídrez reuniu os dois pela primeira vez para uma frutífera troca de ideias.

A partir daí temos reflexões sobre mudanças climáticas, males da política, crise do capitalismo, corrupção, populismo etc.

Diante da ameaça de um colapso civilizacional, Chomsky & Mujica apontam os valores que acreditam ser prioritários para uma mudança sustentável: democracia, liberdade e vida com propósito.