Morto nesta terça-feira, o ex-presidente uruguaio José Mujica, de 89 anos, foi um importante líder latino-americano, sobretudo por seu estilo de vida austero e uma retórica anticonsumista que conquistou seguidores em todo o mundo.

Veja algumas de suas frases mais marcantes ao longo da vida:

"O mundo está de pernas para o ar. Vocês deveriam estar aqui [no palanque], e nós aí embaixo, aplaudindo. Elegemos um governo que não é dono da verdade e precisa de todos. Custou-me uma vida entender que o poder está nas massas".

Foi com estas palavras que o ex-guerrilheiro José Mujica, então com 74 anos de idade, comemorou a vitória no segundo turno das eleições para a Presidência do Uruguai, em 2009. O resultado das urnas foi considerado histórico por levar ao poder um ex-integrante do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros que, durante a violenta ditadura uruguaia (1973-1985), participou de ações de guerrilha, foi ferido por seis tiros e preso quatro vezes, chegando a passar quase 15 anos na cadeia.

“Fiquei 14 anos em cana e duas horas depois de sair dali estava militando.”

Após ser eleito presidente em 2009, Mujica deu uma entrevista relembrando seus tempos de prisioneiro político: “A vida me bateu. A vida tem muitas coisas amargas, mas também oferece revanches. O problema é saber viver e ter a capacidade de levantar quando você cai. Eu fiquei 14 anos em cana e duas horas depois de sair dali estava militando.”

"Eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade."

Considerado por muitos como o "presidente mais pobre do mundo", um título que rejeitava, Mujica defendia que vivia como o povo que governava. Ele morou na mesma casa de campo nos arredores da capital por décadas, com sua mulher, Lucia Topolansky, e sua cadela de três patas, Manuela.

"O que é que chama a atenção mundial? Que vivo com pouco, em uma casa simples, que ando em um carrinho velho, essas são as notícias? Então este mundo está louco, porque o normal surpreende", disse Mujica em outra ocasião. “Ocupamos o templo com o deus mercado que nos financia em parcelas e cartões a aparência de felicidade.”

Em discurso na ONU em 2013, Mujica criticou o consumismo e a falta de preocupação ambiental.

"Sacrificamos os velhos deuses imateriais. Ocupamos o templo com o deus mercado, que nos organiza a economia, a política, os hábitos, a vida e até nos financia em parcelas e cartões a aparência de felicidade." "O casamento gay é mais velho do que o mundo. Tivemos de Júlio César a Alexandre, o Grande. Dizem que é moderno e é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva. Existe. E não legalizar seria torturar as pessoas desnecessariamente".

No ano de 2013, entrou em vigor a lei do casamento igualitário, tornando o Uruguai o segundo país na América Latina, depois da Argentina, a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

"Viver é experimentar."

Em maio de 2014, o Uruguai se tornou o primeiro país sul-americano a legalizar a maconha:

"Os EUA são o país que mais comercializa maconha. Mas o que acontece é que não o fazem com o espírito de experimentar nem nada. Vão direto pela via do mercado, vendendo sem cuidado. Viver é experimentar, buscar soluções que às vezes funcionam e às vezes não." "A Humanidade precisa trabalhar menos, ter mais tempo livre e ser mais pé no chão."

Em uma longa entrevista ao New York Times, em agosto de 2024, Mujica disse que se sentia “destruído” pelos tratamentos contra o câncer, e que, apesar de amar a vida, sentia que a estava perdendo “porque é a hora de ir embora”

"Estou morrendo. O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso."

Em uma entrevista ao jornal Búsqueda, em janeiro deste ano, Mujica revelou que seu câncer havia se espalhado para o fígado e que rejeitaria novos tratamentos dali em diante.

"É fácil ter respeito por aqueles que pensam de forma parecida com a nossa, mas é preciso aprender que o fundamento da democracia é o respeito por quem pensa diferente."

Na mesma entrevista, em tom de despedida, Mujica se definiu como um "velho no final" que desejava apenas "despedir-se de seus compatriotas e simpatizantes".

"[A morte] é uma senhora de quem não gostamos, e que não queremos, mas que inevitavelmente vai chegar em algum momento. Portanto, temos que nos resignar. Todos os seres vivos são feitos para lutar pela vida: desde uma erva daninha, um sapo e até nós. Chega-se à conclusão de que isso serve para dar sabor à vida, pois, como dizia o velho Aristóteles: tudo o que a natureza faz é bem feito."

Mujica, em uma de suas últimas entrevistas, em dezembro de 2024, disse que não temia a chegada da morte, pois a mesma é "inevitável". "O que significa dar sentido à vida? É ter uma coisa principal que preencha os capítulos e as preocupações da nossa existência. No meu caso, é o sonho de lutar por um mundo um pouco melhor. É uma preocupação sociopolítica", completou.