Peixe "do fim do mundo" é visto no México; veja vídeo

O peixe-remo tem aparência incomum e habita as profundezas do oceano. Pode chegar a 11 metros de comprimento, o que o torna um dos peixes mais longos do mundo, segundo a National Geographic. Recentemente, o aparecimento de vários deles nas costas de diversos países levou a uma onda de especulações e teorias, algumas bem típicas das redes sociais.

Um dos avistamentos ocorreu no Mar de Cortez, perto de Cabo San Lucas, no México. Uma lenda diz que essa espécie, também conhecida como peixe terremoto, apareceria apenas quando um grande abalo sísmico está prestes a ocorrer. Essa do México foi encontrada or pescadores esportivos enquanto era atacado por tubarões.

Por que é conhecido como “o peixe do fim do mundo”?

Segundo o La Nacion, a fama do peixe-remo como “o peixe do fim do mundo” vem de antigas lendas japonesas. Segundo o folclore daquele país, esses peixes emergem à superfície antes de grandes desastres naturais, especialmente terremotos e tsunamis.