U2 no Brasil: venda geral de ingressos para show extra começa nesta sexta; veja como comprar

RESUMO ＋ A venda geral de ingressos para o show extra da banda U2 em São Paulo começa nesta sexta-feira, 23, às 15h, pelo site da plataforma de venda de ingressos Ticketmaster. A apresentação será em 14 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, com Beck, após os shows de 10 e 12 de março esgotarem em poucos minutos.

A venda de ingressos para o show extra do U2 em São Paulo começa nesta sexta-feira, 23, às 15h (horário de Brasília), pelo site da Ticketmaster. A apresentação está marcada para 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, e terá participação do cantor Beck.

A banda anunciou a terceira data no Brasil após os ingressos para os shows de 10 e 12 de março se esgotarem em poucos minutos.

A turnê mundial Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos estádios. A estreia está prevista para 23 de fevereiro, na Cidade do México. Além da capital mexicana e de São Paulo, Buenos Aires está entre as cidades latino-americanas incluídas na agenda de 2027 até o momento.

O repertório deve reunir músicas de diferentes fases da carreira do grupo.

Como comprar ingressos para o show extra do U2?

A venda geral começa às 15h desta sexta-feira, 23, pelo site da Ticketmaster.

Quando e onde será o show do U2?

A apresentação extra acontece em 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, na zona sul de São Paulo. O grupo também tem shows marcados no local para os dias 10 e 12 de março. Beck será o convidado especial nas apresentações brasileiras da turnê The Greatest Show on Earth.