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U2 no Brasil: venda geral de ingressos para show extra começa nesta sexta; veja como comprar

Banda anunciou a terceira data no Brasil após os ingressos para os shows de 10 e 12 de março se esgotarem em poucos minutos.

U2 sofreu protestos em festival de 2011 por ferir valores de seu público (Hindustan Times/Getty Images)

U2 sofreu protestos em festival de 2011 por ferir valores de seu público (Hindustan Times/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 04h00.

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RESUMO ＋

A venda geral de ingressos para o show extra da banda U2 em São Paulo começa nesta sexta-feira, 23, às 15h, pelo site da plataforma de venda de ingressos Ticketmaster. A apresentação será em 14 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, com Beck, após os shows de 10 e 12 de março esgotarem em poucos minutos.

A venda de ingressos para o show extra do U2 em São Paulo começa nesta sexta-feira, 23, às 15h (horário de Brasília), pelo site da Ticketmaster. A apresentação está marcada para 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, e terá participação do cantor Beck.

A banda anunciou a terceira data no Brasil após os ingressos para os shows de 10 e 12 de março se esgotarem em poucos minutos.

A turnê mundial Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos estádios. A estreia está prevista para 23 de fevereiro, na Cidade do México. Além da capital mexicana e de São Paulo, Buenos Aires está entre as cidades latino-americanas incluídas na agenda de 2027 até o momento.

O repertório deve reunir músicas de diferentes fases da carreira do grupo.

Como comprar ingressos para o show extra do U2?

A venda geral começa às 15h desta sexta-feira, 23, pelo site da Ticketmaster

Quando e onde será o show do U2?

A apresentação extra acontece em 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, na zona sul de São Paulo. O grupo também tem shows marcados no local para os dias 10 e 12 de março. Beck será o convidado especial nas apresentações brasileiras da turnê The Greatest Show on Earth.

'Perguntas frequentes'

Quando começa a venda de ingressos para o show extra do U2 em São Paulo? ＋

A venda geral começa nesta sexta-feira, 23, às 15h, no horário de Brasília.

Onde comprar ingressos para o show extra do U2? ＋

Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster.

Quando e onde será o show extra do U2? ＋

O show extra será realizado em 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, na zona sul de São Paulo.

Quais são as datas dos shows do U2 em São Paulo? ＋

A banda U2 fará três apresentações no Estádio do MorumBIS, nos dias 10, 12 e 14 de março de 2027. Os ingressos para os dois primeiros shows se esgotaram em poucos minutos.

Quem será o convidado especial dos shows do U2 no Brasil? ＋

O cantor Beck será o convidado especial nas apresentações brasileiras da turnê The Greatest Show on Earth.

Quais cidades da América Latina receberão a turnê do U2? ＋

Cidade do México, São Paulo e Buenos Aires estão na agenda latino-americana da turnê em 2027 até o momento. A estreia mundial está prevista para 23 de fevereiro, na Cidade do México.

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