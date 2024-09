Parque temático do Sítio do Picapau Amarelo será inaugurado no interior de SP em 2025; veja imagens

Considerada uma das obras mais icônicas do escritor Monteiro Lobato, "O Sítio do Picapau Amarelo" marcou a infância de muitos brasileiros com os livros sobre as aventuras da boneca Emília e das crianças do sítio de Dona Benta. Além da coleção literária iniciada em 1921, as histórias impactaram diferentes gerações ao longo dos anos com os seriados produzido pela TV Globo.

Agora, o universo de mistério e fantasia do "Sítio do Picapau Amarelo" poderá ser conhecido pelas novas gerações de perto com o parque temático inspirado na obra.

A atração está localizada na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. A previsão é que as vendas de ingressos comecem em novembro, com abertura oficial para o público em janeiro de 2025, embora os preços ainda não tenham sido divulgados.

O parque ocupará uma área de mais de 25 mil m² dentro do Eldorado Eco Resort. Com uma proposta que une educação e entretenimento, o local será voltado para crianças e contará com atrações que estarão disponíveis para escolas durante a semana, enquanto nos fins de semana, feriados e dias úteis, o espaço será aberto para famílias.

1 /4 (Entrada principal do parque temático do Sítio do Picapau Amarelo)

2 /4 (Parque temático do Sítio do Picapau Amarelo)

3 /4 (Parque temático do Sítio do Picapau Amarelo)

4/4 (Parque temático do Sítio do Picapau Amarelo)

Dividido em diferentes estações, o parque recriará cenários icônicos do universo de Monteiro Lobato, como o Casarão da Dona Benta, o Labirinto do Minotauro, a Gruta da Cuca, o Restaurante da Tia Nastácia e o Laboratório das Invencionices. Haverá também uma exposição permanente dedicada à obra do autor.

Com apoio de pedagogos, as atividades seguirão os princípios de Lobato, estimulando o pensamento crítico nas crianças.

Além das atrações interativas, o parque contará com apresentações ao vivo no teatro Reino das Águas Claras, além de restaurantes e lojas temáticas.

A operação será realizada pelo Grupo Forma, especializado em turismo educacional, que fechou um acordo de licenciamento com as Organizações Globo e a família Monteiro Lobato para gerenciar o espaço.