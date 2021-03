Gosta do Sítio do Picapau Amarelo? Primeira versão reestreia em março

Março começa animado e para reavivar memórias. Estreia na segunda-feira, 1º, às 10h45, no canal Viva, a primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo. Trata-se do seriado que foi exibido de 1977 a 1986 e que contou com direção de Geraldo Casé.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Será a oportunidade de rever os personagens criados por Monteiro Lobato e que encantaram tanto crianças quanto adultos. O elenco contava com Zilka Salaberry como Dona Benta, Jacyra Sampaio como Tia Nastácia, Dirce Migliaccio e depois Reny de Oliveira como Emília e André Valli como Visconde de Sabugosa.

Entre as histórias que serão exibidas, o público vai se divertir com O Minotauro, quando Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e Visconde vão parar na Grécia, em uma jornada fantástica para resgatar Tia Nastácia, que foi sequestrada pela mitológica criatura.

Terá ainda Memórias da Emília, com a boneca de pano mais falante e criativa revelando sua vida para o Visconde. Mas será que tudo é verdade? Só conferindo mesmo.

Outras histórias serão Reinações de Narizinho, em uma aventura da personagem pelo Reino das Águas Claras. Ela precisa desfazer o feitiço que transformou Emília em uma boneca muda e sem vida novamente. Tem também Cupido Maluco, A Raiz Milagrosa e O Outro Lado da Lua.

Fora as aventuras da turma do Sítio, a série contava com uma trilha sonora muito especial, dirigida pelo compositor Dori Caymmi. No repertório, Sítio do Picapau Amarelo, de Gilberto Gil; A Cuca Te Pega, de Dory Caymmi e Geraldo Casé; e Visconde de Sabugosa, de João Bosco e Aldir Blanc.

Reapresentações de segunda a sexta-feira, a partir das 10h.