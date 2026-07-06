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Parque da LEGO na China bate recorde de público em apenas um ano

O LEGOLAND Shanghai Resort, primeiro parque da marca na China, ultrapassou a marca de 2 milhões de visitantes em seu primeiro ano de operação

China2Brazil
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Agência

Publicado em 6 de julho de 2026 às 18h19.

O LEGOLAND Shanghai Resort, primeiro parque da marca na China, ultrapassou a marca de 2 milhões de visitantes em seu primeiro ano de operação. Com o resultado, o empreendimento se tornou o resort LEGOLAND que mais rapidamente atingiu esse número de visitantes no mundo, segundo a empresa. O parque também registrou o maior crescimento de público no primeiro ano entre todas as unidades da rede.

As famílias com crianças representam mais de 80% dos visitantes do resort. Embora a maior parte do público venha da região do Delta do Rio Yangtzé, o parque também recebe turistas de localidades como Pequim e das províncias de Guangdong e Shandong.

Segundo John Jakobsen, diretor de estratégia de desenvolvimento de portfólio da Merlin Entertainments, o desempenho do parque colocou o LEGOLAND Shanghai na liderança global tanto em número de visitantes quanto em satisfação dos clientes entre os resorts da marca.

Jakobsen afirmou que os resultados reforçam o potencial do mercado de turismo voltado para famílias na China e que o país seguirá como um dos principais mercados da estratégia de expansão da Merlin Entertainments.

Localizado no distrito de Jinshan, em Xangai, o LEGOLAND Shanghai Resort ocupa uma área de 318 mil metros quadrados. O complexo é o 11º resort LEGOLAND do mundo e era o maior parque da rede quando foi inaugurado.

A gerente-geral do LEGOLAND Shanghai Resort, Jeanette Chen, afirmou que a empresa pretende ampliar as experiências oferecidas às famílias e fortalecer a presença da marca na região.

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