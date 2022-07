Ovo Fabergé: o que é e quanto custa a joia encontrada em iate russo

Autoridades americanas avaliam se uma peça encontrada nesta quarta-feira dentro de um superiate é na verdade um ovo Fabergé. A peça rara, de luxo e de valor milionário, estava escondida dentro da embarcação de um oligarca russo, que foi apreendida em decorrência das sanções impostas pela invasão da Ucrânia.

De acordo com sites especializados, um ovo Fabergé pode custar até US$ 33 milhões (equivalente a R$ 179,7 milhões). A joia avaliada como mais cara é o "Terceiro Ovo de Páscoa Imperial". A peça foi produzida em 1887, com ouro de 18 quilates, para o czar russo Alexandre III presentear sua mulher, Maria Feodorovna.

Os ovos Fabergé foram criados após o império russo contratar a empresa dirigida por Peter Carl Fabergé. O joalheiro criou uma série de 50 ovos de Páscoa para a família imperial russa de 1885 a 1916. Eles foram inicialmente projetados para conter um anel de diamante na parte de dentro. Mas também havia modelos que incluíam pingentes de rubi, relógios e colares.

O paradeiro de parte desses ovos é desconhecido. E, nesta quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA encontrou um exemplar que possivelmente faz parte da coleção criada por Peter Carl Fabergé.

A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, disse ao fórum de segurança de Aspen que sua equipe fez uma das descobertas mais "interessantes" na embarcação que veio de Fiji e está ancorada na baía de San Diego, na Califórnia.

"Temos encontrado algumas coisas realmente interessantes… recuperamos um Fabergé — ou suposto ovo Fabergé — em um desses [iates], então fica cada vez mais interessante", afirmou Monaco.

Segundo a procuradora, se o ovo com joias for considerado autêntico, ele será um dos poucos remanescentes no mundo e valerá milhões de dólares.

LEIA TAMBÉM:

O que se sabe do acordo entre Rússia e Ucrânia para exportar grãos e fertilizantes