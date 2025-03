Outono começa nesta quinta-feira; saiba como será estação

O outono no Brasil começou nesta quinta-feira, 20, às 6h01 (horário de Brasília) e termina no dia 21 de junho, às 17h51. A estação marca a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Ela é caracterizada pela ocorrência dos equinócios, tanto no Hemisfério Sul quanto no Hemisfério Norte.

No Hemisfério Sul, o equinócio de outono ocorre nos dias 20 e 21 de março, enquanto no Hemisfério Norte, é observado nos dias 22 e 23 de setembro. Durante esses períodos, os dias e as noites possuem duração igual, um equilíbrio entre a luz do dia e a escuridão da noite.

Com as mudanças climáticas, no entanto, o clima deve continuar aquecido em várias capitais brasileiras, com previsão de novas ondas de calor, semelhante às ocorridas em janeiro e fevereiro de 2025.

Na região central do Brasil, espera-se menos chuvas. Já nas regiões Norte e Nordeste, são esperadas maiores temporadas de chuva, em especial se houver a persistência da a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) atuando mais ao sul de sua posição climatológica, segundo o Inmet.

Qual é a previsão para o outono de 2025?

Segundo o Climatempo, a previsão é que o outono desse ano seja mais quente que os demais anos — puxado pelas mudanças climáticas e ondas de calor. O mês de abril vem com temperaturas mais altas, sobretudo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Sul e Sudeste, a previsão é de chuva acima do normal.