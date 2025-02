Oscar 2025: quais filmes ainda estão nos cinemas? Veja lista

O Oscar 2025 acontece já na primeira semana de março e alguns dos filmes indicados ainda estão nas salas de cinema do Brasil. Outros já podem ser assistidos em plataformas de streaming, como a Netflix e a Max, por exemplo.

Entre os destaques, estão "Conclave", "Nosferatu" e "A Substância".

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube. Até lá, separamos uma lista dos filmes que ainda estão em cartaz no cinema. Confira:

Filmes do Oscar 2025 que estão em cartaz no cinema

Vários dos principais indicados ao Oscar 2025 seguem em cartaz nos cinemas brasileiros, incluindo produções altamente cotadas na premiação. São elas:

Ainda Estou Aqui – filme brasileiro dirigido por Walter Salles , indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres .

– filme brasileiro dirigido por , indicado a e para . Anora – indicado em seis categorias, incluindo a de Melhor Filme.

– indicado em seis categorias, incluindo a de Conclave – indicado em oito categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Ralph Fiennes .

– indicado em oito categorias, incluindo e para . Emilia Pérez – o grande destaque do ano, com 13 indicações , incluindo Melhor Filme .

– o grande destaque do ano, com , incluindo . A Substância – indicado em cinco categorias e disponível em cinemas selecionados.

– indicado em cinco categorias e disponível em cinemas selecionados. Nosferatu – indicado em quatro categorias, incluindo Maquiagem de Cabelo e Direção de Arte .

– indicado em quatro categorias, incluindo e . A Verdadeira Dor – indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Roteiro Original.

Filmes do Oscar 2025 que entram em cartaz em fevereiro

Alguns filmes indicados ao Oscar 2025 chegarão aos cinemas nas próximas semanas:

O Brutalista – estreia em 20 de fevereiro .

– estreia em . Flow – estreia em 20 de fevereiro .

– estreia em . Um Completo Desconhecido – estreia em 27 de fevereiro .

– estreia em . Nickel Boys – estreia em 27 de fevereiro.

Filmes do Oscar 2025 disponíveis no streaming

Disney+

Divertida Mente 2

Alien: Romulus

Planeta dos Macacos: O Reinado

Elton John: Never Too Late

Max

Duna: Parte 2

Mubi

A Substância

A Garota da Agulha

Netflix

Batalhão 6888

Wallace & Gromit: A Vingança

A Única Mulher na Orquestra

Anuja

Prime Vídeo