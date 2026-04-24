'Os Simpsons 2' recebe US$ 21,9 milhões em incentivo fiscal da Califórnia

A California Film Commission aprovou US$ 193 milhões em créditos tributários para 38 produções cinematográficas, entre estúdios e independentes, na mais recente rodada do programa estadual de incentivo à produção.

Entre os contemplados está "Os Simpsons 2", da Twentieth Century Studios, que receberá US$ 21,9 milhões — equivalente a 35% dos gastos qualificados realizados no estado. É a primeira vez que projetos de animação são elegíveis ao programa.

A inclusão das animações foi aprovada pela Legislatura da Califórnia no ano passado, no mesmo pacote que mais que dobrou o orçamento anual do programa, de cerca de US$ 330 milhões para US$ 750 milhões por ano.

Animações como prioridade estratégica

Além do filme, outros dois longas animados foram contemplados nesta rodada: "Phineas e Ferb 3", da Disney, com US$ 3,5 milhões, e um projeto ainda sem título da DreamWorks Animation, que receberá o maior crédito entre as animações — US$ 24,7 milhões.

A sequência de Os Simpsons conta com elenco de 22 atores e equipe de 195 profissionais. A Disney anunciou o projeto no segundo semestre de 2025, com estreia prevista para 23 de julho de 2027, exatos 20 anos após o lançamento do filme original.

Produções live-action também na lista

Entre os 35 filmes live-action aprovados estão o reboot de "De Repente 30", pela Netflix, com crédito de US$ 10,9 milhões, e um thriller policial ainda sem título da Paramount, com US$ 25,9 milhões — o maior crédito da rodada entre as produções de estúdio de ação ao vivo.

Um projeto da Disney também sem título receberá US$ 18,2 milhões.

O ator e produtor Will Ferrell figura na lista com o longa independente Self Help, produzido pela Gloria Sanchez Productions, que receberá US$ 2,6 milhões.

"Vemos um impulso real novamente na Califórnia, e é muito significativo fazer parte do retorno das produções ao estado", disse Ferrell em comunicado.