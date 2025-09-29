Novo filme dos 'Simpsons' chega aos cinemas em 2027 e substituí antiga data de estreia da Marvel

O segundo filme dos "Simpsons" já tem uma provável data de estreia.

Com previsão de lançamento para 23 de julho de 2027, o longa desbancou um projeto sem título da Marvel que a Disney tinha previamente alocado para a data.

O novo filme dos Simpsons enfrentará concorrência direta da Warner Bros., que também marcou para o mesmo dia a estreia de "Bad Fairies", um musical animado.

A disputa promete ser acirrada, com duas grandes produções animadas competindo pelo público no auge do verão norte-americano, tradicionalmente uma das épocas de maior movimento nos cinemas.

Detalhes da nova produção permanecem em segredo

Até o momento, nenhum detalhe sobre o enredo do novo filme foi divulgado. A Disney e a 20th Century Studios mantêm sigilo total sobre a trama, personagens e direção criativa que a sequência tomará.

O que se sabe é que a produção reunirá novamente o elenco de voz original que dá vida à família Simpson.

O núcleo familiar conta com Dan Castellaneta como Homer Simpson, Julie Kavner interpretando Marge, Nancy Cartwright dando voz a Bart e Yeardley Smith como Lisa. Esses atores têm sido a alma vocal dos personagens desde o início da série.

Vinte anos depois do sucesso original

O primeiro "Os Simpsons: O Filme" chegou aos cinemas em julho de 2007 e se tornou um fenômeno de bilheteria, arrecadando impressionantes US$ 536 milhões em todo o mundo.

A trama acompanhava a Agência de Proteção Ambiental isolando a cidade de Springfield sob uma redoma gigante depois que Homer contamina o suprimento de água local, forçando a família a fugir e, eventualmente, salvar sua cidade natal.

Uma série que atravessa gerações

"Os Simpsons" estreou na Fox em dezembro de 1989 e acaba de lançar sua 37ª temporada no domingo passado, consolidando-se como uma das séries de maior longevidade da história da televisão americana.

A criação de Matt Groening, desenvolvida em parceria com James L. Brooks e Sam Simon, nasceu de pequenos curtas exibidos no programa "The Tracey Ullman Show" antes de ganhar vida própria como série independente.

Durante mais de três décadas no ar, a família Simpson se tornou um fenômeno cultural global, comentando de forma satírica a sociedade americana e mundial através de suas histórias aparentemente simples, mas profundamente inteligentes.