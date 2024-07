'Pedaço de Mim': mansão de série com Juliana Paes está à venda no Rio; veja valor

A mais nova "novela" da Netflix com Juliana Paes e Vladimir Brichta, "Pedaço de Mim", quebrou recordes na plataforma. Com 17 episódios lançados, dirigido por Maurício Farias ("Hebe - A Estrela do Brasil" e "Verônica"), o título entrou para a lista das cinco produções de língua não-inglesa mais assistidas do streaming na semana de lançamento. E a mansão na qual parte da série foi gravada, que chamou atenção de muitos fãs, agora está à venda.

O imóvel fica localizado no Alto da Boa Vista, região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Tem ao todo 500m² de área construída em um terreno de 30 mil m², com piscina, sauna e uma edícula. Por dentro, são três suítes e um quarto comum, um salão com três ambientes, um lavabo, cozinha, varanda e uma copa. Há também um rio que fica dentro do terreno e o atravessa, assim como uma mina.

Filmagens da mansão aparecem na série da Netflix. O imóvel se torna a casa na qual o casal Liana e Tomás passam boa parte da vida com os filhos.

Quanto custa a mansão de 'Pedaço de Mim'?

Segundo reportagem do O Globo, a mansão está à venda por R$ 6,5 milhões.

Veja o trailer de 'Pedaço de Mim'

1 /20 Round 6 (Round6netflix)

2 /20 Stranger Things (StrangerThings1)

3 /20 Dark (Dark1)

4 /20 Ozark (Ozark)

5 /20 House of Cards (HouseofCards)

6 /20 The Crown (TheCrown3)

7 /20 Annie With an E (AnnieWithanE)

8 /20 Sex Education (SexEducation)

9 /20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

10 /20 Bebê Rena (BebeRena)

11 /20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

12 /20 (Black Mirror 6ª temporada)

13 /20 Mind Hunter (MindHunter)

14 /20 Eu Nunca (EuNunca)

15 /20 Estreia da terceira temporada de Bridgerton, na Netflix. (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

16 /20 A série Bridgerton surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século 19. (bridgerton-rainha)

17 /20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

18 /20 Lupin (LuPin)

19 /20 One Piece (OnePiece)

20/20 Master of None (MasterofNone)

Saiba mais sobre 'Pedaço de Mim'

"Pedaço de Mim" é a primeira produção brasileira da Netflix que oferece um melodrama contemporâneo. A trama narra a vida de Liana (Juliana Paes), que enfrenta uma rara condição de superfecundação heteroparental, no qual ela fica grávida de gêmeos com pais diferentes. Liana sempre sonhou em ter um filho com seu marido Tomás (Vladimir Brichta), mas sua vida toma um rumo inesperado quando descobre que ele a traiu. No mesmo dia, ela sofre um abuso sexual, o que deixa a sua situação ainda mais complicada.

Ao fazer um teste de gravidez, Liana descobre que está esperando gêmeos, cada um com um pai diferente. Determinada a manter sua condição em segredo, ela enfrenta um turbilhão de dramas e sentimentos conflitantes, incluindo a dúvida se conseguirá amar os dois filhos igualmente.

(Com Mateus Omena)