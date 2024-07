Onde assistir e horários dos jogos de basquete masculino e feminino (agenda completa)

Uma das modalidades mais aguardadas, a competição de basquete começa neste sábado, 27 de julho, nas Olimpíadas de Paris 2024 — e já terá estreia da equipe masculina do Brasil, num jogo contra a França.

Os primeiros jogos internacionais foram disputados na década de 1920 e os primeiros campeonatos mundiais ocorreram nos anos 1950. O basquete é jogado por duas equipes de cinco jogadores em uma quadra retangular coberta. Os jogos olímpicos de basquete são divididos em quatro períodos de 10 minutos cada. Os atletas alternam entre ataque e defesa, demonstrando resistência, agilidade, força e, claro, muita habilidade em quadra.

Já o basquete 3x3 tem suas raízes no basquete de rua – uma variação criativa do jogo na quadra com uma estrutura menos formal. Saindo das quadras ao ar livre para os Jogos Olímpicos, o basquete 3x3 foi estruturado ao longo dos anos pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), órgão responsável pelo desenvolvimento do basquete.

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024

Basquete

27 de julho (sábado)

06:00 - Austrália vs. Espanha (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

08:30 - Alemanha vs. Japão (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

12:15 - França vs. Brasil (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

16:00 - Grécia vs. Canadá (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

28 de julho (domingo)

06:00 - Sudão do Sul vs. Porto Rico (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

08:30 - Espanha vs. China (Feminino) - Estádio Pierre Mauroy

12:15 - Sérvia vs. Eua (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

16:00 - Sérvia vs. Porto Rico (Feminino) - Estádio Pierre Mauroy

29 de julho (segunda-feira)

06:00 - Nigéria vs. Austrália (Feminino) - Estádio Pierre Mauroy

08:30 - Alemanha vs. Bélgica (Feminino) - Estádio Pierre Mauroy

12:15 - Canadá vs. França (Feminino) - Estádio Pierre Mauroy

16:00 - EUA vs. Japão (Feminino) - Estádio Pierre Mauroy

30 de julho (terça-feira)

06:00 - Espanha vs. Grécia (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

08:30 - Canadá vs. Austrália (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

12:15 - Japão vs. França (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

16:00 - Brasil vs. Alemanha (Masculino) - Estádio Pierre Mauroy

31 de julho (quarta-feira)

06:00 - Porto Rico vs. Espanha (Feminino)

08:30 - China vs. Sérvia (Feminino)

12:15 - Porto Rico vs. Sérvia (Masculino)

16:00 - EUA vs. Sudão do Sul (Masculino)

1 de agosto (quinta-feira)

06:00 - Japão vs. Alemanha (Feminino)

08:30 - Austrália vs. Canadá (Feminino)

12:15 - França vs. Nigéria (Feminino)

16:00 - Bélgica vs. EUA (Feminino)

2 de agosto (sexta-feira)

06:00 - Japão vs. Brasil (Masculino)

08:30 - Austrália vs. Grécia (Masculino)

12:15 - Canadá vs. Espanha (Masculino)

16:00 - França vs. Alemanha (Masculino)

3 de agosto (sábado)

06:00 - China vs. Porto Rico (Feminino)

08:30 - Sérvia vs. Espanha (Feminino)

12:15 - Porto Rico vs. EUA (Masculino)

16:00 - Sérvia vs. Sudão do Sul (Masculino)

4 de agosto (domingo)

06:00 - Japão vs. Bélgica (Feminino)

08:30 - Canadá vs. Nigéria (Feminino)

12:15 - Alemanha vs. EUA (Feminino)

16:00 - Austrália vs. França (Feminino)

6 de agosto (terça-feira)

06:00 - Masculino - Quartas de final

09:30 - Masculino - Quartas de final

13:00 - Masculino - Quartas de final

16:30 - Masculino - Quartas de final

7 de agosto (quarta-feira)

06:00 - Feminino - Quartas de final

09:30 - Feminino - Quartas de final

13:00 - Feminino - Quartas de final

16:30 - Feminino - Quartas de final

8 de agosto (quinta-feira)

12:30 - Masculino - Semifinal

16:00 - Masculino - Semifinal

9 de agosto (sexta-feira)

12:30 - Feminino - Semifinal

16:00 - Feminino - Semifinal

10 de agosto (sábado)

06:00 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze (#49)

16:30 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro (#50)

11 de agosto (domingo)

06:30 - Feminino - Disputa pela medalha de bronze (#51)

10:30 - Feminino - Disputa pela medalha de ouro (#52)

Basquete 3x3

30 de julho (terça-feira)

12:30 - EUA vs. Alemanha (Feminino) - La Concorde 1

13:00 - Austrália vs. Canadá (Feminino) - La Concorde 1

13:35 - Lituânia vs. Letônia (Masculino) - La Concorde 1

14:05 - Países Baixos vs. China (Masculino) - La Concorde 1

16:00 - Azerbaijão vs. Espanha (Feminino) - La Concorde 1

16:30 - França vs. China (Feminino) - La Concorde 1

17:05 - França vs. Polônia (Masculino) - La Concorde 1

17:35 - EUA vs. Sérvia (Masculino) - La Concorde 1

31 de julho (quarta-feira)

12:30 - Austrália vs. Alemanha (Feminino) - La Concorde 1

13:00 - Canadá vs. China (Feminino) - La Concorde 1

13:35 - Letônia vs. Países Baixos (Masculino) - La Concorde 1

14:05 - Sérvia vs. China (Masculino) - La Concorde 1

16:00 - Espanha vs. França (Feminino) - La Concorde 1

16:30 - EUA vs. Azerbaijão (Feminino) - La Concorde 1

17:05 - Lituânia vs. França (Masculino) - La Concorde 1

17:35 - EUA vs. Polônia (Masculino) - La Concorde 1

30 de julho (terça-feira)

12:30 - Alemanha vs. EUA (Feminino)

13:00 - Austrália vs. Canadá (Feminino)

13:35 - Letônia vs. Lituânia (Masculino)

14:05 - China vs. Países Baixos (Masculino)

16:00 - Espanha vs. Azerbaijão (Feminino)

16:30 - França vs. China (Feminino)

17:05 - Polônia vs. França (Masculino)

17:35 - Sérvia vs. EUA (Masculino)

31 de julho (quarta-feira)

12:30 - Alemanha vs. Austrália (Feminino)

13:00 - Canadá vs. China (Feminino)

13:35 - Letônia vs. Países Baixos (Masculino)

14:05 - Sérvia vs. China (Masculino)

16:00 - França vs. Espanha (Feminino)

16:30 - EUA vs. Azerbaijão (Feminino)

17:05 - Lituânia vs. França (Masculino)

17:35 - EUA vs. Polônia (Masculino)

1 de agosto (quinta-feira)

04:00 - China vs. Austrália (Feminino)

04:30 - Alemanha vs. Canadá (Feminino)

05:05 - Países Baixos vs. Sérvia (Masculino)

05:35 - China vs. Letônia (Masculino)

07:30 - Azerbaijão vs. França (Feminino)

08:00 - EUA vs. Austrália (Feminino)

08:35 - Lituânia vs. Polônia (Masculino)

09:05 - Países Baixos vs. França (Masculino)

13:00 - China vs. Espanha (Feminino)

13:30 - Alemanha vs. Azerbaijão (Feminino)

14:05 - EUA vs. Lituânia (Masculino)

14:35 - China vs. Polônia (Masculino)

16:30 - Espanha vs. EUA (Feminino)

17:00 - Canadá vs. França (Feminino)

17:35 - Sérvia vs. França (Masculino)

18:05 - EUA vs. Letônia (Masculino)

2 de agosto (sexta-feira)

04:00 - China vs. Alemanha (Feminino)

04:30 - Austrália vs. Azerbaijão (Feminino)

05:05 - Lituânia vs. China (Masculino)

05:35 - Polônia vs. Países Baixos (Masculino)

07:30 - Austrália vs. Espanha (Feminino)

08:00 - EUA vs. França (Feminino)

08:35 - Países Baixos vs. Lituânia (Masculino)

09:05 - França vs. Letônia (Masculino)

12:30 - Azerbeijão vs. China (Feminino)

13:00 - EUA vs. Canadá (Feminino)

13:35 - França vs. EUA (Masculino)

14:05 - Letônia vs. Sérvia (Masculino)

16:00 - Canadá vs. Espanha (Feminino)

16:30 - França vs. Alemanha (Feminino)

17:05 - Sérvia vs. Polônia (Masculino)

17:35 - China vs. EUA (Masculino)

3 de agosto (sábado)

12:30 - Azerbaijão vs. Canadá (Feminino)

13:00 - Espanha vs. Alemanha (Feminino)

13:35 - França vs. Austrália (Feminino)

14:05 - China vs. EUA (Feminino)

16:30 - Feminino - Play-in

17:05 - Feminino - Play-in

4 de agosto (domingo)

12:30 - França vs. China (Masculino)

13:00 - Polônia vs. Letônia (Masculino)

13:35 - Lituânia vs. Sérvia (Masculino)

14:05 - EUA vs. Países Baixos (Masculino)

16:30 - Masculino - Play-in

17:05 - Masculino - Play-in

5 de agosto (segunda-feira)

12:30 - Feminino - Semifinal

13:00 - Masculino - Semifinal

13:30 - Feminino - Semifinal

14:00 - Masculino - Semifinal

16:00 - Feminino - Disputa pela medalha de bronze (#65)

16:30 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze (#66)

17:00 - Feminino - Disputa pela medalha de ouro (#67)

17:30 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro (#68)

*O calendário será atualizado conforme a competição avança.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /4 Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 (Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024)

2 /4 La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar (La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar)

3 /4 Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020 (Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020)

4/4 Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos (Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com