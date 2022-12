Hugh Grant sobre 'Dungeons & Dragons': achei que ia odiar, mas até que eu me diverti'

Neste domingo, 4, o estúdio de cinema Paramount Pictures, em associação com a eOne, trouxe os astros Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith ao Brasil para a divulgação do filme “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

Junto com os diretores do filme Jonathan Goldstein e John Francis Daley (roteiristas de Homem Aranha: De Volta ao Lar) e o produtor Jeremy Latcham (Os Vingadores, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia), eles anunciaram um trailer inédito do filme e cenas exclusivas dos bastidores durante a CCXP22, em São Paulo.

"Eu acho que vocês vão sentir a energia desse filme de forma diferente. Tem ação sim, tem emoção, mas a ideia principal era refletir uma partida de verdade. E acho que conseguimos", abriu Chris Pine.

De acordo com os diretores, toda a construção do filme foi uma tentativa de trazer o RPG de mesa - jogo que usa a imaginação e um set de dados de 4, 6, 9, 10, 12 e 20 faces - para as telas do cinema. Ou seja: a 'party' conta com todo o humor de uma partida real, mas sem pausas.

"A gente quis muito trazer alguns easter eggs de quem realmente joga D&D. Então esse filme tinha que ter humor, ele tinha que ter situações que não dão certo, a gente pensou em algo muito fidedigno a uma clássica campanha de RPG", afirmou Jonathan Goldstein.

'Achei que ia odiar, mas sabe que eu me diverti?'

Para Hugh Grant, até mesmo quem não conhece o jogo pode se divertir. "Eu não sei nada dessas coisas, não sabia antes de gravar o filme e continuo sem saber depois das gravações. Se me perguntar o que é um 'tiefling', eu não faço ideia do que é isso. Achei que ia odiar esse filme, mas sabe que me diverti bastante?", argumentou o ator em tom de brincadeira.

Ele, que interpreta um personagem emblemático no filme, também destacou que apesar de "odiar" esse universo e não compreender nada dele, acredita que entregou um ótimo personagem. "Não entendo nada disso daí, eu odeio meu trabalho. Mas tudo bem, porque eu entreguei o melhor papel da minha carreira nesse filme", finalizou ele.

