Barbie: os melhores looks inspirados na boneca que Margot Robbie usou até agora

Falta pouco! "Barbie", um dos filmes mais aguardados do ano, chega aos cinemas brasileiros já na próxima semana, com estreia marcada para o dia 20 de julho. E o longa promete trazer uma verdadeira revolução para o mundo cor-de-rosa da boneca, a começar pelos próprios looks de Margot Robbie.

A promoção do filme tem sido frequente. Além de acabar com o estoque de tinta cor-de-rosa do mundo todo e criar um mundo todo focado no longa-metragem — o "Barbiecore" —, as aparições de Margot na mídia tem sido marcadas por looks inspirados em várias das bonecas mais raras da Barbie, de 1964 a 2023.

A atriz encarou o desafio e entrou na pele da personagem para viver o sonho de interpretar a boneca mais famosa do mundo.

Veja abaixo os melhores looks de Margot Robbie inspirados na Barbie até agora

Barbie Pink & Fabulous (2015)

Para promover o filme, uma das primeiras aparições de Margot foi no look da Barbie Pink & Fabulous, de 2015. O evento aconteceu em Los Angeles, no início de junho.

Barbie Solo in the Spotlight (1960), uma das mais raras

Investida em não somente ser a Barbie, Margot também mostrou que está disposta a ser a boneca mais rara de todas. Na pré-estreia mundial, feita em Los Angeles, ela apareceu com o mesmo look da Barbie Solo in the Spotlight, de 1960, uma das edições mais almejadas pelos colecionadores.

Barbie Totally Hair (1992)

Em uma coletiva de imprensa realizada na Cidade do México, Margot apareceu vestida com o look ultracolorido da Barbie Totally Hair, de 1992. O vestido foi assinado por Emilio Pucci.

Barbie Day to Night (1985)

Outro look icônico de Margot faz referência à boneca "Day to Night", de 1985, que saía de um estilo executivo para outro mais casual. Ela vestiu as peças em uma premiere na cidade de Seul, na Coreia do Sul.

Barbie Enchanted Evening (1960)

Grande noites de premieres pedem grandes looks. E para a pré-estreia do filme em Londres, Margot mirou no vestido icônico da Barbie Enchanted Evening, de 1960. O look foi assinado por Vivienne Westwood.

Barbie Spartkling Pink (1964)

Em outra conferência na Coreia do Sul, o look da vez foi inspirado na Barbie "executiva", que tinha o cabelo mais curto. O conjunto foi produzido pela Moschino.

Barbie Happy Birthday

Um clássico é um clássico. Em evento de divulgação do filme em Sydney (Austrália), a atriz usou um look bem semelhante ao da Barbie Happy Birthday. O vestido metalizado é de autoria da atelier Versace.

Quem está no elenco de "Barbie"?

Estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), a produção conta com elenco de peso, composto por Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Quando estreia "Barbie" nos cinemas?

O filme estreia oficilamente no dia 20 de julho, quinta-feira, nos principais cinemas do país. A pré-estreia acontece no dia 19, quarta-feira.

"Barbie" esgotou o estoque de tinta rosa

Chocante aos olhos é o universo da Barbie. E, se uma cor pudesse definir a boneca sexagenária da Mattel, seria o cor-de-rosa choque. Para colorir os cenários do filme "Barbie", que estreia em 21 de julho, a produção do filme esgotou todo o estoque da marca de tintas Rosco.

Segundo o Los Angeles Times, a escassez do produto ocorreu devido às complicações de distribuição causados durante a pandemia e ao frio extremo que atingiu o Texas em 2021, causando falta de material. “Havia essa escassez e então demos ao estúdio tudo o que podíamos. Eles nos limparam na pintura”, disse Lauren Proud, vice presidente global de marketing da Rosco.