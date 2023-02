Os melhores blocos de Carnaval para crianças em SP

O Carnaval de rua de São Paulo tem o histórico de ser receptivo para pessoas de todas as idades, inclusive para crianças e bebês. Na programação de 2023, diversos bloquinhos são opções para quem quer levar os pequenos fantasiados para jogar serpentina, dançar e usar confete.

Os blocos de rua destinados para crianças tem como principal característica não realizar grandes percursos. Normalmente a festa acontece parada na concentração do bloquinho ou, no máximo, acontece voltas por praças.

A programação conta com blocos na Lapa, Freguesia do Ó, Guarulhos, Ipiranga, Vila Mariana e no Centro de São Paulo.

Os 10 melhores blocos de carnaval para crianças em SP