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Candidatos a governador em Sergipe; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador em Sergipe nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h58.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Sergipe nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Dr. Helton, Emanuel Cacho, Fábio, Ricardo Marques, Taty Cristina de Jesus e Valmir de Francisquinho. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Sergipe nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo sergipano.

Conheça os candidatos ao governo de Sergipe nas eleições de 2026:

• Dr. Helton (PSOL) 50 ;

• Emanuel Cacho (PSDB) 45;

• Fábio (PSD) 55;

• Ricardo Marques (PL) 22 ;

• Taty Cristina de Jesus (DC) 27;

• Valmir de Francisquinho (Republicanos) 10.

Quando vai ser a eleição para o governo Sergipe?

A eleição em Sergipe seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Dr. Helton nas eleições de 2026? ＋

Dr. Helton, candidato do PSOL ao Governo de Sergipe, concorre com o número 50.

Qual é o número de Emanuel Cacho nas eleições de 2026? ＋

Emanuel Cacho, candidato do PSDB ao Governo de Sergipe, concorre com o número 45.

Qual é o número de Fábio nas eleições de 2026? ＋

Fábio, candidato do PSD ao Governo de Sergipe, concorre com o número 55.

Qual é o número de Ricardo Marques nas eleições de 2026? ＋

Ricardo Marques, candidato do PL ao Governo de Sergipe, concorre com o número 22.

Qual é o número de Taty Cristina de Jesus nas eleições de 2026? ＋

Taty Cristina de Jesus, candidata da Democracia Cristã (DC) ao Governo de Sergipe, concorre com o número 27.

Qual é o número de Valmir de Francisquinho nas eleições de 2026? ＋

Valmir de Francisquinho, candidato do Republicanos ao Governo de Sergipe, concorre com o número 10.

Quantos candidatos disputam o Governo de Sergipe em 2026? ＋

Seis candidatos disputam o Governo de Sergipe nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Sergipe? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Sergipe será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Sergipe? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

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