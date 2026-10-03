Candidatos a governador em Sergipe; veja o número e os nomes

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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h58.
A disputa pelo Governo de Sergipe nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Dr. Helton, Emanuel Cacho, Fábio, Ricardo Marques, Taty Cristina de Jesus e Valmir de Francisquinho. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Sergipe nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo sergipano.
Conheça os candidatos ao governo de Sergipe nas eleições de 2026:
• Dr. Helton (PSOL) 50 ;
• Emanuel Cacho (PSDB) 45;
• Fábio (PSD) 55;
• Ricardo Marques (PL) 22 ;
• Taty Cristina de Jesus (DC) 27;
• Valmir de Francisquinho (Republicanos) 10.
A eleição em Sergipe seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Dr. Helton, candidato do PSOL ao Governo de Sergipe, concorre com o número 50.
Emanuel Cacho, candidato do PSDB ao Governo de Sergipe, concorre com o número 45.
Fábio, candidato do PSD ao Governo de Sergipe, concorre com o número 55.
Ricardo Marques, candidato do PL ao Governo de Sergipe, concorre com o número 22.
Taty Cristina de Jesus, candidata da Democracia Cristã (DC) ao Governo de Sergipe, concorre com o número 27.
Valmir de Francisquinho, candidato do Republicanos ao Governo de Sergipe, concorre com o número 10.
Seis candidatos disputam o Governo de Sergipe nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Sergipe será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.