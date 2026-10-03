Candidatos a governador em Sergipe; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Sergipe nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Dr. Helton, Emanuel Cacho, Fábio, Ricardo Marques, Taty Cristina de Jesus e Valmir de Francisquinho. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Sergipe nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo sergipano.

Conheça os candidatos ao governo de Sergipe nas eleições de 2026:

• Dr. Helton (PSOL) 50 ;

• Emanuel Cacho (PSDB) 45;

• Fábio (PSD) 55;

• Ricardo Marques (PL) 22 ;

• Taty Cristina de Jesus (DC) 27;

• Valmir de Francisquinho (Republicanos) 10.

Quando vai ser a eleição para o governo Sergipe?

A eleição em Sergipe seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.