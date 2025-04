Os 10 maiores cachorros do mundo — e tamanho do primeiro surpreende

Altos, pesados e poderosos: os maiores cães do mundo não são apenas impressionantes pelo tamanho. Eles acumulam características como força física, temperamento equilibrado e histórico de convivência com humanos em tarefas de guarda, resgate ou trabalho em ambientes extremos.

Confira abaixo as 10 raças caninas mais gigantescas do planeta, com base em registros de altura na cernelha (a parte mais alta das costas) e peso médio — informações reconhecidas por criadores e entidades internacionais de cinofilia.

1. Dogue Alemão (Great Dane)

Altura: até 86 cm

Peso: 50 a 90 kg

Destaque: É a raça mais alta do mundo, conhecida pela elegância e temperamento dócil, apesar do tamanho imponente.

2. Mastim Inglês (English Mastiff)

Altura: até 91 cm

Peso: entre 73 e 100 kg (alguns ultrapassam essa marca)

Destaque: Uma das raças mais pesadas já registradas. O recorde mundial de peso canino pertence a um mastim com mais de 155 kg.

3. São Bernardo (Saint Bernard)

Altura: 65 a 80 cm

Peso: 60 a 90 kg, com casos excepcionais de até 167 kg

Destaque: Famoso por sua atuação em resgates nos Alpes, o São Bernardo é gentil, forte e companheiro.

4. Terra Nova (Newfoundland)

Altura: 63 a 74 cm

Peso: 50 a 70 kg

Destaque: Excelente nadador, esse cão é conhecido por sua força na água e natureza afetuosa.

5. Leonberger

Altura: 65 a 80 cm

Peso: 54 a 77 kg

Destaque: Com porte de leão e pelagem volumosa, é um companheiro familiar equilibrado e protetor.

6. Mastim Tibetano

Altura: 66 a 76 cm

Peso: 45 a 73 kg

Destaque: Cão ancestral das montanhas asiáticas, com pelagem espessa e personalidade independente.

7. Dogue de Bordeaux

Altura: 58 a 68 cm

Peso: 54 a 65 kg

Destaque: Raça francesa de guarda, corajosa, fiel e afetuosa com a família.

8. Fila Brasileiro

Altura: 60 a 75 cm

Peso: 40 a 50 kg

Destaque: Criado no Brasil, é conhecido por seu instinto de proteção e lealdade incondicional.

9. Lébre Irlandês (Irish Wolfhound)

Altura: 81 a 89 cm

Peso: 50 a 70 kg

Destaque: Gentil e tranquilo, pode superar todos em altura, sendo usado historicamente na caça a lobos.

10. Boerboel

Altura: cerca de 60 a 70 cm

Peso: até 80 kg

Destaque: De origem sul-africana, é um cão musculoso e protetor, excelente para guarda de propriedades.