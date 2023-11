Estrela de 'Wandinha' pede demissão antes de terminar filmagens da 2ª temporada

Jenna Ortega, de 21 anos, já demonstrou sua insatisfação com o papel principal na série Wandinha (Netflix), tanto que afirmou que não gostaria de ser reconhecida pelo personagem.

No entanto, a protagonista não é a única pessoa do elenco que está incomodada com a produção. A atriz Thora Birch pediu demissão antes de concluir as filmagens da segunda temporada da série, segundo o site Deadline.

A artista interpretaria a personagem Tamara Novak, a supervisora do dormitório que Wandinha Addams (Jenna Ortega) mora.

“Thora voltou aos Estados Unidos para tratar de um assunto pessoal e não retornará à produção,” afirmou um representante da MGM, estúdio responsável pela produção de 'Wandinha'.

De acordo com a publicação do Deadline, Thora precisou se afastar do trabalho para ficar em casa e cuidar de um familiar doente.

No entanto, a saída da atriz não traz tantos impactos à série, pois as filmagens estão suspensas por causa da greve de atores e roteiristas de Hollywood.