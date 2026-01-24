ESG

Destaque mundial: ONU escolhe obra de Eduardo Kobra para selo histórico

Criação do artista paulistano foi selecionada para celebrar os 80 anos do Conselho Econômico e Social da ONU em cerimônia em Nova York.

Selo comemorativo destaca obra do muralista brasileiro e reforça mensagens sobre sustentabilidade, futuro do planeta e cooperação global. (ONU/Reprodução)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 10h26.

A Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu uma obra do artista brasileiro Eduardo Kobra para ilustrar o selo postal comemorativo dos 80 anos do Conselho Econômico e Social da ONU (Ecosoc), um dos principais órgãos do sistema das Nações Unidas. A iniciativa integra as ações oficiais de celebração do aniversário do conselho, criado em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.

O lançamento do selo ocorreu durante a Reunião Especial do 80º Aniversário do Ecosoc, realizada na terça-feira, 20, na sede da ONU, em Nova York, reunindo representantes de Estado, autoridades internacionais, organizações da sociedade civil e convidados.

Conhecido mundialmente por murais de grandes dimensões e forte impacto visual, Eduardo Kobra foi escolhido pela ONU por sua trajetória artística associada a temas como sustentabilidade ambiental, direitos humanos, diversidade cultural e futuro do planeta — valores alinhados à missão do Conselho Econômico e Social.

A arte como selo comemorativo selecionada destaca a relação entre humanidade e natureza e reforça a urgência da preservação ambiental em um contexto de mudanças climáticas, crises humanitárias e desafios sociais globais. A escolha do artista brasileiro também simboliza o papel da cultura como ferramenta de conscientização e diálogo internacional.

Declaração de Eduardo Kobra na ONU

Durante o evento em Nova York, Eduardo Kobra discursou na sede das Nações Unidas e destacou o simbolismo da obra escolhida para o selo comemorativo. Segundo o artista, a criação vai além da estética e carrega uma mensagem de responsabilidade coletiva com as próximas gerações.

“Essa obra não é apenas uma declaração de amor ao planeta ou às futuras gerações. É um alerta. Precisamos refletir sobre o estado do mundo que estamos construindo e sobre qual legado queremos deixar para nossos filhos”, afirmou Kobra.

Selo marca aniversário histórico da ONU

O selo postal comemorativo de Eduardo Kobra passa a integrar a coleção oficial da ONU e simboliza os 80 anos de atuação do Conselho Econômico e Social, reforçando a conexão entre arte, diplomacia e consciência global. A iniciativa também evidencia o reconhecimento internacional da produção artística brasileira em espaços institucionais de alcance mundial.

Imagens divulgadas pela ONU mostram tanto o selo quanto o painel do artista que serviu de inspiração para a peça comemorativa, agora eternizada como parte da história do organismo internacional.

O papel do Conselho Econômico e Social da ONU

O Conselho Econômico e Social é responsável por coordenar debates e políticas globais voltadas ao desenvolvimento sustentável, à redução das desigualdades, à promoção dos direitos humanos e ao fortalecimento do multilateralismo. O órgão atua como espaço de articulação entre governos, sistema ONU, organizações não governamentais e setor privado.

Ao longo de oito décadas, o conselho consolidou-se como uma das principais plataformas internacionais para enfrentar desafios interconectados, como pobreza, crises climáticas, acesso à educação e inclusão social, sempre sob o princípio de que ninguém deve ser deixado para trás.

