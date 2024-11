Onde assistir ao musical de 'Wicked' no Brasil? Filme estreia nos cinemas nesta quinta

O tão aguardado "Wicked: Parte Um", de Jon M. Chu, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 21. Estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, a produção da Universal é baseada no musical da Broadway de mesmo nome, um dos mais populares e o quarto mais longo em cartaz, com mais de 7,7 mil apresentações.

A história de "Wicked" é um prelúdio da trama de Dorothy e o Mágico de Oz. Está focada em Elphaba (Cynthia), uma jovem bruxa de pele verde incompreendida. Quando ela entra na Universidade de Shiz, acaba formando uma amizade improvável com Glinda (Ariana), uma estudante popular e ambiciosa, que tem vivências bem diferentes das dela. O problema é quando uma passa a ser chamada de Bruxa Má e a outra de Bruxa Boa.

A peça da Broadway é dividida em dois atos e tem, no total, pouco mais de 2h45 de duração. A primeira apresentação foi em 2003, liderada por Idina Menzel como Elphaba, Kristin Chenoweth como Glinda e Joel Grey como o Mágico de Oz. Foi indicada a mais de 10 Tony Awards — o Oscar do teatro — e ganhou três deles, de Melhor Atriz (Menzel), Melhor Figurino e Melhor Cenografia.

Onde assistir ao musical de 'Wicked'?

No Brasil, a montagem original de "Wicked" contou com apresentações em 2016, protagonizadas por Fabi Bang (Glinda) e Myra Ruiz (Elphaba). Foi assistido por mais de 340 mil pessoas. Em 2023, Teatro Santander, foram 156 mil fãs que assistiram à peça, com sessões esgotadas. Agora, o musical retorna para São Paulo em 2025, no Teatro Renault, a partir do dia 20 de março.

Os ingressos estão à venda na Tickets for Fun ou na bilheteria oficial do próprio teatro, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Republica. O Teatro Renault tem capacidade para até 1.570 lugares.

Onde assistir o musical de 'Wicked' online?

O musical não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. Há algumas filmagens de peças especiais que foram filmadas no YouTube.

Onde assistir ao filme 'Wicked'?

O novo filme da Universal Pictures estreou nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 21. Ainda não há previsão de quando o filme será disponibilizado no streaming.