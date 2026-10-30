Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

O balanço da Vale foi bom ou ruim? Ação sobe mesmo com queda no lucro do 3º tri

Custos e frete abaixo do esperado e caixa forte animam; Serra Norte preocupa

Vale: ação de maior peso do Ibovespa sobe após balanço do 3º tri (Photo Illustration by Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Vale: ação de maior peso do Ibovespa sobe após balanço do 3º tri (Photo Illustration by Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14h30.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 14h38.

Priorizar nos meus resultados Google
  • Para BTG Pactual, XP, Itaú BBA e Benndorf Research, o 3º trimestre da Vale foi neutro ou misto, em linha com expectativas que já eram baixas
  • Custos, frete e geração de caixa vieram melhores do que o projetado, e o Ebitda de cobre e níquel superou em 18% a estimativa do BTG
  • A queda de produção em Serra Norte e o minério de ferro mais barato seguem como as principais preocupações
  • BTG e Itaú BBA recomendam compra, enquanto XP e Benndorf estão neutras; os preços-alvo vão de R$ 70 a R$ 94

A Vale (VALE3) sobe na B3 nesta sexta-feira, 30, em mais um pregão negativo para o Ibovespa, que caminha para a quinta sessão seguida de queda. A alta vem um dia depois de a mineradora informar que lucrou US$ 1,26 bilhão no terceiro trimestre, 53% menos do que um ano antes.

Por volta das 14h30 (horário de Brasília), os papéis VALE3 subiam 3,2%, a R$ 61,97, chegando a R$ 62,98 na máxima do dia.

A reação parece contraditória, mas os relatórios de analistas publicados após o balanço ajudam a explicá-la. O mercado já esperava um trimestre fraco para o minério de ferro, e o que a Vale entregou ficou dentro do roteiro, com alguns detalhes melhores do que o temido. O BTG Pactual resumiu o resultado como "um trimestre fraco no geral", que atendeu às expectativas baixas do banco e do consenso.

O que o mercado esperava

O lucro líquido, que despertou as manchetes, divide opiniões. Ficou 15,5% acima do que o Itaú BBA esperava, de US$ 1,09 bilhão, e 22% abaixo da conta da XP, de US$ 1,60 bilhão. Os relatórios, porém, dão mais peso ao Ebitda e à geração de caixa do que ao lucro, que neste trimestre foi afetado por itens fora da operação. Ajustes na provisão para a Samarco e efeitos de câmbio sobre impostos tiraram centenas de milhões de dólares do resultado.

O número que os analistas mais acompanham no balanço da Vale é o Ebitda proforma, sigla em inglês para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado para excluir despesas com Brumadinho e itens não recorrentes. Ele funciona como um termômetro da geração de caixa da operação. No trimestre, somou US$ 3,51 bilhões, queda de 20% em um ano, resultado que, no general, foi considerado dentro do esperado.

Além disso, a ação chegou ao balanço já castigada. Segundo o Itaú BBA, os recibos de ações da Vale negociados em Nova York (ADRs) caíram 15,9% em um mês. A XP calcula que os ADRs recuam cerca de 40% em relação às máximas de seis meses atrás. Para o BTG, o papel está "completamente fora de moda" entre os investidores e, depois da queda recente, oferece espaço muito limitado para cair mais.

O que agradou

Os custos foram o ponto mais citado pelos analistas. O C1, custo caixa de produção de uma tonelada de minério sem o frete marítimo, ficou em US$ 23,1, abaixo dos US$ 23,8 projetados pela XP e dos US$ 24,1 do segundo trimestre. Segundo a corretora, se o câmbio atual se mantiver, há espaço para um alívio de cerca de US$ 0,6 por tonelada. O BTG classificou os custos como "um pouco melhores do que o temido".

O frete também surpreendeu. A Vale pagou em média US$ 22,8 por tonelada para levar o minério à China, contra US$ 24,1 estimados pela XP. Considerando os contratos de proteção (hedge) atrelados ao petróleo e ao frete, o custo cai para US$ 21,4.

A XP lembra que a rota de referência entre Brasil e China ficou US$ 13,3 por tonelada mais cara em um ano, enquanto o frete da Vale, já descontado o hedge, subiu US$ 2,7, o que mostra o efeito dos contratos de longo prazo de afretamento de navios. Com isso, o custo total para entregar uma tonelada na China ficou em cerca de US$ 59 considerando o hedge, o que o BTG chamou de surpresa positiva.

As vendas de minério, de 86,3 milhões de toneladas, superaram as 82,7 milhões de toneladas projetadas pelo Itaú BBA, com a ajuda de estoques acumulados. As pelotas, minério aglomerado em pequenas esferas e vendido com prêmio, geraram Ebitda de US$ 516 milhões, 15% acima da estimativa do BTG.

A Vale Base Metals, braço de cobre e níquel, segue "funcionando a todo vapor", nas palavras do BTG. O Ebitda da unidade, de US$ 1,1 bilhão, veio 18% acima do que o banco projetava, com custos fortes no cobre e preços melhores. O preço realizado do cobre ficou 10% acima das estimativas de BTG e XP, por ajustes positivos em vendas fechadas com preço provisório.

A geração de caixa foi o destaque mais positivo para o BTG. O fluxo de caixa livre recorrente, dinheiro que sobra depois de custos, investimentos, juros e impostos, ficou em US$ 1,37 bilhão. Anualizado, o valor equivale a quase 12% do valor de mercado da Vale, pela conta do banco. O indicador é conhecido como FCF yield e funciona como uma espécie de rendimento que a operação gera para o acionista.

O BTG pondera que parte do número veio da liberação de US$ 250 milhões em capital de giro e, sem esse efeito, o rendimento seria de 9%, ainda "decente". A XP calcula que o caixa disponível ao acionista veio US$ 270 milhões acima da projeção, graças a ganhos com derivativos.

O BTG também considerou positiva a sinalização de que os investimentos de 2026 ficarão no piso da faixa de US$ 5,4 bilhões a US$ 5,7 bilhões.

A dívida líquida expandida, que inclui as provisões para Brumadinho e Samarco, recuou para US$ 16,4 bilhões.

O que preocupou

O lado negativo do balanço tem nome e endereço. A produção do Sistema Norte, em Carajás, caiu 14% em um ano, e a de Serra Norte encolheu ainda mais, com recuo de 31% segundo a Vale. A empresa atribuiu a queda a restrições de lavra perto de cavidades naturais e no fundo das cavas. O Itaú BBA considera o desempenho da região um "ponto importante de atenção", diante dos desafios de exaustão das minas, isto é, do esgotamento gradual das reservas mais acessíveis. Para o BTG, a reversão desse quadro depende de mudanças regulatórias.

A Vale agora espera produzir minério no piso da faixa de 335 milhões a 345 milhões de toneladas em 2026, o que, para o BTG, já estava no preço. A XP vê um lado bom nisso, porque cumprir a meta exige cerca de 4,4 milhões de toneladas a mais no quarto trimestre do que no terceiro, pelas contas da corretora.

O preço do minério é o maior obstáculo. O BTG lembra que a referência com 61% de teor de ferro na China está perto de US$ 90 por tonelada, cerca de US$ 7 abaixo da média do terceiro trimestre, e afirma que "a dura realidade é que o quarto trimestre não parece bom".

A XP também cita a fraqueza recente da commodity como um vento contrário importante. A margem Ebitda proforma, que mostra quanto da receita vira geração de caixa operacional, caiu de 42,2% para 33,1% em um ano.

No níquel, o Ebitda despencou de US$ 294 milhões no segundo trimestre para US$ 98 milhões, apesar das vendas maiores, por custos mais altos com insumos e manutenção. Segundo a XP, o preço mínimo do níquel para a operação empatar no Ebitda subiu 34% no trimestre, para US$ 15.397 por tonelada.

O BTG ainda vê pouco espaço para dividendos extraordinários, dado o nível atual de endividamento e o cenário difícil para o minério.

Afinal, foi bom ou ruim?

Pela leitura dos analistas, o balanço não foi bom o bastante para mudar a tese sobre a Vale, mas também não trouxe a piora que o preço da ação parecia antecipar. O BTG resume a situação ao dizer que o resultado "não é suficiente para reverter o sentimento ruim" sobre o papel e que o banco tem dificuldade de ver a ação subir no curto prazo.

A diferença entre as casas está em como cada uma enxerga o preço atual.

O BTG mantém recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18 para o ADR em 12 meses. O banco diz que a relação entre risco e retorno ficou mais equilibrada após a correção e destaca características defensivas da Vale no cenário atual, como balanço conservador, geração de caixa sólida e pouca exposição à demanda doméstica brasileira.

"Embora ainda não estejamos prontos para tornar a Vale uma das preferidas, não vemos razão para mudar nossa recomendação de compra", escrevem os analistas.

O Itaú BBA também recomenda outperform, equivalente a compra, com preço-alvo de R$ 94 para o fim de 2027. A XP mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 85, mas avalia que a relação entre risco e retorno passou a pender para o lado positivo nos preços atuais.

A Benndorf Research é a mais cautelosa. Reduziu o preço-alvo para R$ 70 e manteve a recomendação neutra. A casa avalia que a ação negocia a um múltiplo de valor da empresa sobre Ebitda (EV/Ebitda) próximo da média histórica. O indicador compara quanto o mercado paga pela companhia, somando ações e dívida, com a geração de caixa operacional anual.

As ações estão mais baratas que as de concorrentes globais, mas, para a Benndorf, parte desse desconto se justifica pela concentração da Vale no minério e pela dependência da demanda chinesa. Na análise gráfica, a casa rebaixou a ação para "não atrativa", depois de os preços renovarem mínimas nos gráficos semanais, e diz preferir, para quem tem acesso ao exterior, mineradoras mais expostas ao cobre.

Acompanhe tudo sobre:ValeMineraçãoMetaisBalançosAções

Mais de Invest

Minas da Vale em Carajás encolhem 43% e decreto das cavernas espera Lula

Servidor público que perdeu R$ 9 mil na Bolsa ganha R$ 1 milhão na Copa BTG Trader

Ibovespa tem 5º dia seguido de queda e dólar oscila acima de R$ 5,40

Vamos triplica lucro, mas resultado pode não reverter tombo na bolsa pós-eleição

Mais na Exame

Marketing

Como a Heineken fez do GP de São Paulo uma plataforma própria de experiências

Carreira

Muitos cliques, nenhum candidato: as palavras que fazem uma vaga de emprego ser ignorada

ESG

Talia Gavião, a jovem que aprendeu a sussurrar para o fogo

Inteligência Artificial

A disputa do mercado corporativo por executivos especializados em IA —  e como fazer parte