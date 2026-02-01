'O Diabo Veste Prada 2' ganha trailer oficial; assista e confira data de estreia

O trailer oficial de "O Diabo Veste Prada 2" foi divulgado neste domingo, 1º, pela 20th Century Studios e Disney Studios. O novo longa, protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway, retoma os eventos do filme lançado em 2006, com foco na transformação do setor editorial de moda duas décadas depois.

A prévia mostra o reencontro entre Andy Sachs (Hathaway) e sua antiga chefe, Miranda Priestly (Streep), agora às vésperas da aposentadoria. Andy retorna à Runway Magazine como editora-chefe, enquanto Miranda não reconhece sua ex-assistente ao revê-la no ambiente da revista.

O trailer também destaca o retorno de personagens centrais da trama original, como Emily Charlton (Emily Blunt) e Nigel (Stanley Tucci), marcando a continuidade do universo construído no primeiro filme, baseado na obra da escritora Lauren Weisberger.

Veja o trailer

Conflitos profissionais e disputas de influência

A nova trama é ambientada em um cenário em que o mercado editorial de luxo passa por retração e pressões digitais. Miranda, símbolo do estilo autoritário, tenta se reinventar profissionalmente diante das transformações da indústria.

Emily Charlton, agora interpretada por Emily Blunt em um papel expandido, ressurge como executiva de um conglomerado de marcas de luxo. A inversão da antiga hierarquia entre chefe e assistente sugere novos embates na estrutura de poder do setor.

Retornos estratégicos e elenco ampliado

A sequência retoma integrantes da equipe original, como o diretor David Frankel e a roteirista Aline Brosh McKenna, responsáveis pela adaptação que consolidou o filme de 2006 como referência cultural da época.

O elenco ganha reforço com nomes como Sydney Sweeney, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak e Conrad Ricamora, combinando atores veteranos e novos rostos reconhecíveis da indústria cinematográfica.

Quando o 'O Diabo Veste Prada 2' estreia no Brasil?

O Diabo Veste Prada 2 tem estreia prevista para os cinemas do Brasil em 30 de abril de 2026.