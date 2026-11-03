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Banco do Brasil apresenta instabilidade no aplicativo nesta terça-feira

BB diz que trabalha para normalizar os canais digitais e afirma que operações com cartão não foram afetadas

Banco do Brasil fora do ar? Usuários relataram problemas para entrar no aplicativo e utilizar os serviços do banco (Rafael Henrique/Getty Images)

Banco do Brasil fora do ar? Usuários relataram problemas para entrar no aplicativo e utilizar os serviços do banco (Rafael Henrique/Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11h31.

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O aplicativo do Banco do Brasil apresenta instabilidade nesta terça-feira, 3, e tem dificultado o acesso de clientes aos serviços digitais da instituição. Nas redes sociais e e plataformas de falhas de serviços, usuários relataram problemas para entrar no aplicativo e utilizar os serviços do banco.

Segundo dados do Downdetector, site que monitora interrupções em serviços digitais, as notificações de falhas atingiram um pico de mais de 6,2 mil registros por volta das 9h34. Entre as principais queixas, 83% estavam relacionadas ao aplicativo de celular, enquanto problemas de login e operações pelo internet banking representavam 7% cada.

"Sem conseguir me logar no app BB pelo android", afirmou um usuário por volta das 11h10. "Aplicativo sem funcionar. Não reconhece biometria, muito menos senha de 8 dígitos. Evitem ficar tentando ou vai bloquear a senha, e ai terão que ir no banco resolver. VAI SER PIOR!", escreveu outra usuária.

BB confirma intermitência

Procurado pela EXAME, o Banco do Brasil informou que identificou intermitência em seus canais digitais, mas não informou um horário para normalização dos serviços.

"O Banco do Brasil informa que identificou intermitência em seus canais digitais e atua para normalizar o atendimento. O BB esclarece que não há impacto para as transações com cartão", afirmou a instituição.

Acompanhe tudo sobre:BB – Banco do BrasilBancos

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