Neymar pode perder a Copa? Por que a lesão no tornozelo é preocupante

Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo 2022, após se lesionarem contra a Sérvia no jogo de estreia da seleção brasileira. Os dois tiveram um entorse no tornozelo com diferentes graus.

Durante o jogo, o jogador pareceu sentir alguma contusão e, logo após o gol de Richarlison, foi flagrado reclamando sobre dores com Casemiro. Assim que foi substituído, Neymar recebeu assistência médica. Até o final do jogo, o atacante ficou no banco de reservas e foi ao vestiário descalço e mancando.

LEIA TAMBÉM: Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo

O que é entorse?