"O Problema dos 3 Corpos": ex-executivo é condenado à morte por envenenar produtor da série

Um ex-executivo da Yoozoo Games foi condenado à morte pelo assassinato de um produtor do programa de ficção científica da Netflix "O problema dos 3 corpos". As informações são da Business Insider.

O Tribunal Popular de Xangai considerou Xu Yao culpado pelo envenenamento fatal do bilionário Lin Qi, segundo o The New York Times.

A Yoozoo Games, fundada por Lin em 2009, detém os direitos de todas as adaptações do best-seller de ficção científica, incluindo uma adaptação teatral, uma série animada e a série em chinês "Three-Body", que estreou no ano passado.

A sentença foi proferida em 22 de março, um dia após a estreia da série na Netflix, criada pelos roteiristas de "Game of Thrones" David Benioff e D.B. Weiss e Alexander Woo.

Lin, que foi creditado postumamente como produtor-executivo da série, morreu no dia de Natal de 2020, aos 39 anos, 10 dias depois de ingerir uma bebida que Xu havia misturado com veneno, segundo o tribunal, conforme relatado pela CBS.

Outras quatro pessoas também adoeceram em decorrência de bebidas envenenadas por Xu nos escritórios da Yoozoo entre setembro e dezembro de 2020, de acordo com documentos judiciais citados pela Associated Press.

Acredita-se que Xu tenha começado a envenenar seus colegas três meses depois que a Yozoo fechou um acordo com a Netflix para adaptar a trilogia "Remembrance of Earth's Past", de Liu Cixin.

Depois de estrear no mês passado, a adaptação da Netflix de "O problema dos 3 corpos" obteve 11 milhões de espectadores em seus primeiros quatro dias, informou o Deadline.