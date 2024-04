Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da minissérie Ripley, baseada nos romances best-seller sobre Tom Ripley de Patricia Highsmith. Já na Apple TV+, estreia da segunda temporada da série de comédia Fortuna.

Ripley (Netflix)

Tom Ripley é um trambiqueiro de Nova York nos anos 1960 contratado por um homem muito rico para viajar para a Itália e convencer seu filho a voltar para casa. Mas aceitar o trabalho foi só o começo de uma teia de trapaças, fraudes e assassinatos. A minissérie é baseada nos romances best-seller sobre Tom Ripley de Patricia Highsmith.

A Grande Entrevista (Netflix)

Inspirado em uma história real, "A Grande Entrevista" remonta os bastidores da infame participação do príncipe Andrew no jornal Newsnight da BBC e da entrevista que chocou o mundo. Das tensas negociações da produtora Sam McAlister com o Palácio de Buckingham às perguntas cirúrgicas feitas pela jornalista Emily Maitlis, o filme retrata o trabalho de mulheres obstinadas. Para conseguir uma entrevista dessas, é preciso ter muita ousadia.

Fortuna (Apple TV+)

“Fortuna” retorna para a segunda temporada um ano depois do divórcio bastante público de Molly Wells (Rudolph) do bilionário da tecnologia John Novak (Adam Scott). Nós a encontramos evoluindo em seu papel como líder da organização filantrópica Fundação Wells. Focando principalmente seu trabalho na caridade, Molly jurou não se envolver com mais nenhum homem. Solteira, mas não particularmente independente, ela tem o apoio de seu fiel assistente, Nicholas (Booster), fazendo diligentemente cada capricho dela... e às vezes a alimentando com um smoothie de couve enriquecido com gim.

Sofia Salinas (Rodriguez), a diretora executiva da fundação que não tem tempo a perder, continua a conduzir a Wells Foundation com eficiência e compaixão, mas sua ética restrita aos negócios é desafiada quando ela conhece um amigo de Molly, o carismático arquiteto Isaac (Fagbenle). O “bromance” de Howard (Sanches) e Nicholas continua a florescer enquanto eles apoiam um ao outro em empreitadas profissionais e fora do local de trabalho. Enquanto isso, Arthur (Faxon) superou seus sentimentos por Molly e anunciou que tem uma nova atitude despreocupada em relação à vida, uma mudança resumida por um bracelete de couro muito, muito feio. A equipe da Wells Foundation, incluindo Rhonda (Meagen Fay) e Aisnley (Stephanie Styles) devem se unir como colegas e amigos enquanto Molly se empenha para cumprir publicamente sua promessa de abrir mão de toda a sua vasta fortuna.

Da Ponte Prá Lá (Max)

Criada por Thais Falcão e Erick Andrade, a série conduz por uma exploração dos contrastes sociais da cidade, desde a elite até a periferia de São Paulo. Malu (Gabz), uma jovem da periferia, embarca em uma jornada emocionante ao se infiltrar em uma escola de classe alta para desvendar a verdade por trás da morte de seu amigo Ícaro (Victor Liam). Estão no elenco Gabz, Victor Liam, João Guilherme, Marcello Antony, Augusto Madeira e Virginia Cavendish, entre outros.

Arquivos do Inexplicável (Netflix)

Esta série documental investiga encontros misteriosos, desaparecimentos bizarros, incidentes assustadores, casos assombrosos e outros fenômenos extraordinários.