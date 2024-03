Lançamentos da Netflix em abril de 2024: veja os filmes e as séries

Parece mentira, mas é dia 1º de abril e Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em abril. E para aqueles que curtem maratonar conteúdo de suspense, os lançamentos desse mês serão um prato cheio.

Entre os principais destaques de abril estão "Ripley", minissérie baseada nos best-sellers de Patricia Highsmith sobre Tom Ripley e estrelada por Andrew Scott, e "Parasyte: The Grey", série de ficção científica sobre um novo parasita. Quem não abre mão de uma clássica comédia romântica também vai se deliciar com as seis temporadas de "Sex and the City", que agora compõem o catálogo da Netflix.

Para os filmes, "Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes", segundo filme da franquia de ficção científica de Zack Snyder. Clássicos do cinema, como "O Poderoso Chefão", e cinebiografias, como "Rocketman" (Elton John) e "Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury/Queen) também chegam neste mês.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em abril de 2024:

Séries que entram na Netflix em abril

Bebê Rena | EM BREVE

Sex and the City Temporadas 1-6 | 01/04/2024

The Walking Dead Temporada 11 | 01/04/2024

Ripley | 04/04/2024

Parasyte: The Grey | 05/04/2024

Entre Irmãs Temporada 1 | 07/04/2024

O Sequestro do Voo 601 | 10/04/2024

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece - Temporada 2 | 11/04/2024

Asas da Ambição: Temporada 3 | 11/04/2024

Noite de Verão | 11/04/2024

Good Times | 12/04/2024

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 14 | 15/04/2024

The Circle: EUA - Temporada 6 | 17/04/2024

Garotos Detetives Mortos | 25/04/2024

Filmes que entram na Netflix em abril

O Paciente Inglês | 01/04/2024

Rodeio Rock | 03/04/2024

Rocketman | 04/04/2024

Um Tira da Pesada 2 | 04/04/2024

Um Tira da Pesada 3 | 04/04/2024

O Fabricante de Lágrimas | 04/04/2024

A Grande Entrevista | 05/04/2024

Uma Fada Veio Me Visitar | 12/04/2024

Propriedade | 14/04/204

O Poderoso Chefão | 15/04/2024

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes | 19/04/2024

City Hunter | 25/04/2024

Meninas Não Choram | 30/04/2024

Bohemian Rhapsody | 30/04/2024

Documentários que entram na Netflix em abril

Arquivos do Inexplicável | 03/04/2024

A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos | 05/04/2024

O Que Jennifer Fez? | 10/04/2024

Planeta Vivo | 17/04/2024

Os Segredos da Alimentação | 26/04/2024

Conteúdo infantil que entra na Netflix em abril

Guardiões da Floresta: Temporada 3 | 08/04/2024

Pica-Pau: As Férias no Acampamento | 12/04/2024

Turma CoComelon: Temporada 2 | 22/04/2024

Animes que entram na Netflix em abril