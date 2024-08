O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera a disputa pela prefeitura de Recife com 76% das intenções de votos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo jornal Folha de S. Paulo e o portal G1, da TV Globo.

Na segunda posição, o ex-ministro do Turimso Gilson Machado (PL) tem 6%, empatado tecnicamente com ex-secretário do Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (PSD), que tem 5%, e com a deputada estadual Dani Portela (PSOL), com 4%. A soma do percentual dos três candidatos não chega nem em um quatro das intenções de voto do atual prefeito.

Essa é a segunda pesquisa Datafolha divulgada para a corrida de Recife. Na comparação com o levantamento anterior, todos os candidatos variam dentro da margem de erro. Campos teve uma variação positiva de um ponto percentual, passando de 75% para 76%.

Pesquisa para prefeito de Recife:

João Campos (PSB): 76%

Gilson Machado (PL): 6%

Daniel Coelho (PSD): 5%

Dani Portela (PSOL): 4%

Tecio Teles (Novo): 1%

Ludmila Outtes (UP): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Simone Fontana (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

Não sabem: 2%

O Datafolha ouviu 910 eleitores na capital pernambucana entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro do levantamento, encomendado pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo" e registrado sob o número PE-06023/2024 na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Campos tem 51% na pesquisa espontânea

Além da vantagem na estimulada, Campos chegou a 51% na pesquisa espontânea. Outros 5% afirmam que votariam no atual prefeito. Cerca de 32% dos entrevistados falaram que não sabem em quem votar.

João Campos (PSB): 51%

"No atual": 5%

Gilson Machado (PL): 4%

Daniel Coelho (PSD): 1%

Dani Portela (PSOL): 1%

Outras respostas: 4%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabem: 32%

Rejeição

A pesquisa mostra que João Campos tem apenas de 7% de rejeição. O candidato mais rejeitado é a a Ludmila (UP) com 39%. Gilson Machado aparece com 34%.