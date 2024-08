Búfalo é flagrado 'dando um rolê' na Praia de Copacabana

Uma daquelas cenas que são "puro suco" de Rio de Janeiro aconteceu na noite desta quarta-feira, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um búfalo foi flagrado "dando um rolê" nas areias com seu tutor. Diferentão, como é chamado, caminhou à beira mar e atraiu a atenção de quem passava pelo local. O tutor, Rômulo Cavalcante, disse que o animal, de 4 anos e 9 meses, é dócil e, por isso, deixou as pessoas se aproximarem dele.

"Fomos muito bem tratados. Quando a gente chegou, tinha pouca gente na praia. Logo foram chegando mais pessoas. Como ele é muito dócil, elas fizeram carinho".

O passeio era um sonho de Rômulo. Mineiro de São José do Jacuri, ele recebeu um convite de um amigo para vir ao Rio. E decidiu realizar o sonho de fazer um passeio com Diferentão pela praia. Segundo o tutor, o búfalo gosta muito de água. Mas, ao se ver frente a frente com o mar, o animal mostrou temor.

"Ficou com medo do mar. Quase me jogou no chão. Diferentão, vamos!", incentiva Rômulo num vídeo que gravou na beira do mar. Quando o búfalo encostou na água, saiu apressadamente na direção oposta. "Ele está meio com medo, está estranhando a água. Ele está com medo da água, tadinho", diz o tutor.

Após a passagem pelo Rio, os dois seguirão para Campinas e Barretos, em São Paulo, onde se apresentarão de uma festa.

Fim do passeio

O passeio de Diferentão e Rômulo terminou com a chegada de agentes da Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e do Rio+Seguro. A eles, Rômulo alegou que estava levando o animal até Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e que, devido ao cansaço do búfalo, parou para descansar e passear em Copacabana.

De acordo com a Seop, o tutor se identificou e apresentou toda a documentação do animal. Os agentes acompanharam os dois até a carreta que trouxe os dois até Copacabana.