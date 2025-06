'O Diabo Veste Prada 2' ganha primeiro teaser e entra em produção; veja vídeo e data de estreia

Na manhã desta segunda-feira, 30, a conta oficial da 20th Century Studios divulgou o primeiro teaser de O Diabo Veste Prada 2, que tem estreia prevista para 2026.

O anúncio trouxe boas notícias para os fãs do clássico de 2006: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retornam aos papéis icônicos. Kenneth Branagh, que será o marido de Miranda Priestly (Streep), a poderosa editora de moda que conquistou o coração do público, será acrescentado ao elenco.

Segundo informações da Variety, a trama da sequência ainda está sendo mantida em segredo, mas alguns detalhes já circulam. Ao que tudo indica, a história vai seguir Miranda Priestly em sua luta para manter a carreira viva em um cenário onde as revistas de moda estão em declínio. Em meio ao caos, ela entra em conflito com a personagem de Emily Blunt, sua ex-assistente, que agora se tornou uma executiva poderosa de um grupo de luxo, dono de investimentos publicitários essenciais para o futuro de Priestly.

O primeiro filme, baseado no livro de mesmo nome da autora Lauren Weisberger, arrecadou US$ 326 milhões em bilheteria, quase dez vezes mais do que o valor original de seu orçamento, de US$ 35 milhões. Recebeu duas indicações ao Oscar em 2007, de melhor atriz (Meryl Streep) e melhor figurino (Patricia Field).

Veja o primeiro teaser de O Diabo Veste Prada 2

A volta das comédias românticas?

Com uma trama centrada no conflito de duas mulheres no topo da indústria, O Diabo Veste Prada 2 se insere em um momento curioso da moda. A indústria, como um todo, enfrenta a transformação digital e a crise das revistas impressas, tema que promete ser a linha central da nova história. A escolha de Kenneth Branagh, que interpretará o marido de Miranda, traz uma nova camada de complexidade.

A estreia do filme chega no momento em que a indústria de comédias românticas, aos poucos, volta a ocupar as telas, especialmente com o retorno das grandes franquias e histórias baseadas em livros de sucesso. Vidas Passadas, de Celine Song, que foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro e Melhor Filme, retomou o apreço pelo gênero e a cineasta mergulhou de cabeça em um dos maiores lançamentos do ano, Amores Materialistas, com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

Com o retorno de Aline Bros McKenna, roteirista da adaptação original, e do diretor David Frankel, a expectativa é de que a sequência consiga capturar a essência do que fez o filme de 2006 um grande sucesso.

Quando estreia O Diabo Veste Prada 2?

O filme tem estreia marcada para 1º de maio de 2026 nos cinemas.

Onde assistir ao Diabo Veste Prada?

O primeiro filme segue a história Andrea (Anne Hathaway), que acaba conseguindo uma vaga na Revista Runway como assistente de Miranda Priestly, uma das chefes mais desafiadoras de todos os tempos.

O título está disponível no catálogo do Disney+.