O conselho de Michelle Obama para mulheres de 35 anos: 'Aproveite'

Em episódio recente do seu podcast "The Look", a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, trouxe um recado importante para quem está na casa dos 30 anos: pare de se cobrar tanto.

Durante conversa com as atrizes Jane Fonda e Bethann Hardison, Obama refletiu sobre o conselho que daria para si mesma aos 35 anos. "Eu diria para aproveitar essa idade, as dificuldades que você sente nesse momento", disse ela. "Porque nos 30 e poucos anos você pode achar que sua carreira deveria estar mais avançada, começa a se sentir velha e acha que o tempo está passando rápido demais."

Segundo a ex-primeira-dama, muitas pessoas começam a sentir uma urgência nessa faixa etária, achando que já deveriam ter alcançado marcos importantes como casamento ou ter filhos. "Não existem 'deveria'. Há tantas maneiras de viver uma vida feliz e plena", afirma.

Casamento e maternidade

Michelle destacou que tanto o casamento quanto a maternidade têm aspectos positivos e negativos, mas "nada disso define quem você é". Além disso, grande parte do que molda o futuro está relacionado a circunstâncias fora do nosso controle.

"Você vai encontrar o amor se ainda não encontrou? Quem sabe? Você pode se casar com alguém que será o pior erro da sua vida. Você só precisa continuar aprendendo a se adaptar", afirmou.

Apesar de toda a pressão que as pessoas sentem nessa idade, Obama reforçou que 35 anos ainda é "muito, muito jovem". "Você tem tantos capítulos pela frente, e eles serão completamente diferentes. Então, não fique presa no que está ou não acontecendo agora, porque o futuro tem muito mais reservado para você."

A mensagem de Michelle se soma a um movimento em Hollywood de mulheres que questionam expectativas relacionadas à idade. Anne Hathaway revelou em 2023 que já ouviu que sua carreira "cairia de um penhasco aos 35 anos".