Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

O conselho de Michelle Obama para mulheres de 35 anos: 'Aproveite'

Em seu podcast, Michelle Obama conversou com Jane Fonda e Bethann Hardison sobre a pressão que muitas pessoas sentem ao chegar nessa idade e por que é hora de abandonar essa mentalidade

Michelle Obama: ex-primeira dama agora apresenta um podcast com entrevistas (THE LIP BAR/Reprodução)

Michelle Obama: ex-primeira dama agora apresenta um podcast com entrevistas (THE LIP BAR/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h17.

Tudo sobreMichelle Obama
Saiba mais

Em episódio recente do seu podcast "The Look", a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, trouxe um recado importante para quem está na casa dos 30 anos: pare de se cobrar tanto.

Durante conversa com as atrizes Jane Fonda e Bethann Hardison, Obama refletiu sobre o conselho que daria para si mesma aos 35 anos. "Eu diria para aproveitar essa idade, as dificuldades que você sente nesse momento", disse ela. "Porque nos 30 e poucos anos você pode achar que sua carreira deveria estar mais avançada, começa a se sentir velha e acha que o tempo está passando rápido demais."

Segundo a ex-primeira-dama, muitas pessoas começam a sentir uma urgência nessa faixa etária, achando que já deveriam ter alcançado marcos importantes como casamento ou ter filhos. "Não existem 'deveria'. Há tantas maneiras de viver uma vida feliz e plena", afirma.

Casamento e maternidade

Michelle destacou que tanto o casamento quanto a maternidade têm aspectos positivos e negativos, mas "nada disso define quem você é". Além disso, grande parte do que molda o futuro está relacionado a circunstâncias fora do nosso controle.

"Você vai encontrar o amor se ainda não encontrou? Quem sabe? Você pode se casar com alguém que será o pior erro da sua vida. Você só precisa continuar aprendendo a se adaptar", afirmou.

Apesar de toda a pressão que as pessoas sentem nessa idade, Obama reforçou que 35 anos ainda é "muito, muito jovem". "Você tem tantos capítulos pela frente, e eles serão completamente diferentes. Então, não fique presa no que está ou não acontecendo agora, porque o futuro tem muito mais reservado para você."

A mensagem de Michelle se soma a um movimento em Hollywood de mulheres que questionam expectativas relacionadas à idade. Anne Hathaway revelou em 2023 que já ouviu que sua carreira "cairia de um penhasco aos 35 anos".

Acompanhe tudo sobre:Michelle ObamaMulheres

Mais de Pop

Os álbuns que mudaram a indústria da música nos últimos 25 anos

Foundry e Tiny Desk: as apostas do YouTube para tomar a dianteira na corrida do streaming

Stranger Things: relembre todos os monstros da série

Atriz de American Pie desmaia após ser vítima de 'Boa noite, Cinderela'

Mais na Exame

Minhas Finanças

Lula deve sancionar isenção de IR hoje: veja como fica nova tabela

Brasil

Isenção do IR: quando começa a valer e qual será ganho no salário?

Pop

Os álbuns que mudaram a indústria da música nos últimos 25 anos

Mundo

Investigação dos EUA pode repetir drama do tarifaço, diz diretor do Itamaraty