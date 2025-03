Michelle Obama descarta candidatura presidencial; saiba o que está por trás da decisão

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, disse, uma vez mais, durante uma participação no podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce que não pretende concorrer à Presidência do país.

Segundo Michelle, os motivos para a decisão são as duas filhas com o ex-presidente Barack Obama, Malia e Sasha, que tinham 8 e 10 anos no primeiro mandato do ex-presidente. Michelle revelou, que durante a estadia da família na Casa Branca, sonhava com o momento em que suas filhas teriam liberdade sem os olhos de todo o planeta voltado para elas.

"O tipo de desafio diário que qualquer pai tem com adolescentes, nós tivemos isso em 100", revelou.

Existe normalidade quando se está dentro da Casa Branca?

Michelle afirmou que sempre preocupou em garantir a sensação de normalidade para as crianças da família Obama.

Em meio às revelações, ela ainda disse que, "por mais que quisesse preparar as filhas para o mundo, temia que as garotas se tornassem assunto nos tabloides pelo simples fato de viverem a própria vida".

"Você começa a perceber isso na adolescência porque eu queria dar às minhas meninas corda suficiente para viverem e serem adolescentes normais, mas também me preocupo com elas aparecendo na Page Six porque estavam fazendo o que crianças normais fariam sem tantos olhos sobre elas", disse Obama.

Como esse período contribuiu para a decisão

Michelle afirmou que, além de não ter interesse na política "dessa forma", ainda considera a "mera ideia de reintroduzir as filhas aos holofotes enquanto elas começam a traçar os próprios caminhos e carreiras como inimaginável", afirmou. "Pergunta feita e respondida — isto nunca acontecerá", concluiu Michelle. "Elas já cumpriram as suas obrigações."

Esta não é a primeira vez que ela expressa relutância em procurar a Presidência. Ao longo dos anos, Michelle foi questionada diversas vezes sobre essa possibilidade, e sempre disse não ter interesse.

Veja o podcast inteiro: