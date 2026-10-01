Clarity Act ainda tem chance de ser aprovado nos EUA?

O avanço da tramitação do projeto de lei de regulamentação de criptoativos dos Estados Unidos, chamado Clarity Act, foi rejeitado no Senado do país. Agora, os EUA se deparam com eleições de meio de mandato em novembro e um prazo bastante exíguo para retomada da proposta. Ela ainda tem chance de passar? E se não passar, é possível trazer segurança jurídica ao mercado cripto norte-americano de outra forma?

Essas questões são o tema do segundo episódio do "Panorama Regulatório", novo podcast da EXAME focado em debater os temas da regulamentação de criptoativos. O programa é apresentado por Ricardo Bomfim, editor da EXAME, e Thamila Talarico, advogada especialista em ativos digitais.

Assista ao vídeo acima!

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