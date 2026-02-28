A geração “perdida” ficou rica: millennials já acumulam US$ 16 trilhões

A maior transferência de riqueza da história já está em curso nos Estados Unidos e começa a transformar a estrutura patrimonial da geração millennial.

Segundo a revista Fortune, os norte-americanos que hoje chegam aos 35 anos viram seu patrimônio líquido quadruplicar em apenas cinco anos, impulsionados pelo avanço da herança de ativos da geração dos baby boomers.

Relatório da consultoria financeira Equitable Advisors mostra que, entre o fim de 2019 e o fim de 2024, o patrimônio total dos millennials nos EUA saltou de US$ 3,9 trilhões para quase US$ 16 trilhões.

O movimento ocorre em paralelo a uma mudança demográfica relevante: cerca de 4 milhões de baby boomers completam 65 anos neste ano, enquanto número semelhante de millennials atinge 35 anos.

Os dados indicam avanço significativo entre os mais ricos: os 10% no topo da distribuição acumularam, aos 35 anos, em média 20% mais patrimônio do que os 10% mais ricos da geração anterior na mesma idade. Em 2022, o volume acumulado pela geração superou as expectativas em 37%.

Ao mesmo tempo, a desigualdade permanece evidente. O millennial médio ainda possui patrimônio 30% inferior ao dos baby boomers quando comparados na mesma faixa etária.

O desafio central não é apenas receber recursos, mas administrá-los.

Embora 80% dos millennials afirmem se sentir confiantes para tomar decisões financeiras, apenas 27% dizem estar preparados para lidar com estruturas patrimoniais mais complexas, como a combinação de imóveis, contas de investimento e planos de aposentadoria.

