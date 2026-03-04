Casual

BTG Pactual anuncia Matheus e Kauan como embaixadores do banco

Dupla serjaneja foi anunciada durante o BTG Summit 2026 e reforça a parceria da instituição financeira do agronegócio e da cultura brasileira

Matheus e Kauan: os novos embaixadores do BTG Pactual (Divulgação)

Da Redação
Publicado em 4 de março de 2026 às 16h52.

O BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da Exame, anunciou durante o BTG Summit 2026 que a dupla sertaneja Matheus e Kauan são seus novos embaixadores. A parceria reforça o posicionamento da instituição como parceira estratégica do agronegócio, motor da economia brasileira, e com a cultura nacional.

“A parceria mostra como o BTG integra tradição e inovação, conectando o Brasil do agronegócio ao Brasil da cultura e da música, em um compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país”, diz André Kliousoff, head de Marketing do BTG Pactual.

Responsável por parcela relevante do PIB e das exportações nacionais, o agro brasileiro combina eficiência, tecnologia e competitividade global. Nesse contexto, o BTG Pactual vem ampliando sua atuação com presença estruturada e soluções financeiras em crédito, mercado de capitais, estruturas de financiamento, hedge, gestão de risco, seguros, produtos bancários especializados e operações com commodities.

A escolha de Matheus e Kauan também está alinhada ao posicionamento empreendedor dos artistas. Com forte presença nacional, a dupla representa a música brasileira contemporânea, com identidade regional e amplo alcance.

BTG Summit 2026

O anúncio foi marcado por uma apresentação especial da dupla durante o BTG Summit 2026.

Realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, o evento se consolida como um dos principais fóruns de discussão sobre mercado financeiro e tendências globais no país. Em formato online e gratuito, a edição deste ano reuniu lideranças para analisar os rumos da economia, os avanços tecnológicos e os desafios do cenário de investimentos.

O banco mantém ainda projetos proprietários, como o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, a Incubadora de Artistas e o BTG Pactual Hall, que incentivam a cultura e apoiam o desenvolvimento da indústria musical.

