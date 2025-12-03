Pop

Top 20 nomes curtos para meninos: veja opções populares no Brasil

Lista reúne nomes masculinos com até quatro letras que se destacam nos registros recentes e seguem entre as escolhas das famílias no país

Veja os nomes de meninos mais populares no Brasil. (iStock/Getty Images)

Vanessa Loiola
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 00h55.

A escolha do nome de bebê tem sido influenciada por tendências globais, praticidade e busca por alternativas funcionais. Entre famílias brasileiras, cresce a preferência por opções curtas, fáceis de escrever, pronunciar e adaptar a diferentes idiomas.

Além da grafia simples e uso direto no cotidiano, os nomes masculinos de quatro ou cinco letras também ganham espaço pela boa integração com sobrenomes longos. A tendência reflete o avanço de escolhas minimalistas e a busca por praticidade.

Tendência de nomes curtos para meninos

Para muitos pais e mães, o formato de nomes curtos reduz dúvidas de ortografia, facilita a rotina escolar e funciona em diversos contextos culturais.

A seguir, confira 20 sugestões de nomes curtos para meninos que refletem essa tendência:

  • 1. Gael
  • 2. Davi
  • 3. Ravi
  • 4. Noah
  • 5. Liam
  • 6. Theo
  • 7. Enzo
  • 8. João
  • 9. Luca
  • 10. Ian
  • 11. Tom
  • 12. Ben
  • 13. Kai
  • 14. Leo
  • 15. Yuri
  • 16. Zion
  • 17. Alex
  • 18. Raul
  • 19. Levi
  • 20. Gil
