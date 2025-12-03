Top 20 nomes curtos para meninos: veja opções populares no Brasil

Veja os nomes de meninos mais populares no Brasil. (iStock/Getty Images)
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 00h55.
A escolha do nome de bebê tem sido influenciada por tendências globais, praticidade e busca por alternativas funcionais. Entre famílias brasileiras, cresce a preferência por opções curtas, fáceis de escrever, pronunciar e adaptar a diferentes idiomas.
Além da grafia simples e uso direto no cotidiano, os nomes masculinos de quatro ou cinco letras também ganham espaço pela boa integração com sobrenomes longos. A tendência reflete o avanço de escolhas minimalistas e a busca por praticidade.
Para muitos pais e mães, o formato de nomes curtos reduz dúvidas de ortografia, facilita a rotina escolar e funciona em diversos contextos culturais.
A seguir, confira 20 sugestões de nomes curtos para meninos que refletem essa tendência: