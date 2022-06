Os 100 nomes de bebês masculinos mais populares em 2022

Nomes masculinos simples, de origem mítica e religiosa, com no máximo 8 letras. Essa é a tendência observada em 2021 e que se mantém em 2022 quando o assunto é nomes de meninos nascidos no Brasil.

Entre os 10 nomes de bebês masculinos mais recorrentes, o destaque fica com Miguel, Arthur e Théo, os mais escolhidos nos cartórios civis do país.

Nomes um pouco maiores, como Bernardo e Gabriel, também figuram no top 10 do ranking divulgado pelo portal BabyCenter.

A lista traz também nomes masculinos mais raros, até então inéditos no ranking, como Apollo e Dominic. Há também a presença de nomes estrangeiros, como Noah.

Para a elaboração do ranking, nomes com o mesmo som, mas grafia diferente (exemplo: Artur e Arthur) foram considerados a mesma coisa. A lista é baseada na análise dos nomes de cerca de 325 mil bebês nascidos no Brasil no ano passado.

100 nomes masculinos mais frequentes